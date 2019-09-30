تشريعية 2019 - القصرين : قائمة حركة النهضة تلتزم بتحقيق أمن المواطن والمجتمع

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- قالت عضو القائمة الحزبية لحركة النهضة المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين مباركة ملايكي إن برنامج قائمتها الذي يحمل شعار "العدل أساس العمران" يشتمل على جملة من النقاط الهامة المرتبطة بالمستويين الوطني والجهوي من أبرزها التصدي للفاسدين وتحقيق أمن المواطن والمجتمع بدعم قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .وأضافت المتحدثة في تصريح لوات بأن قائمتها تتعهد في صورة نيلها ثقة الناخبين بإنجاز المشاريع المعطلة بالجهة من بينها مشروع فسفاط جدليان والتسريع في إستغلال هذا المنجم مع إعادة هيكلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالجهة لاستيعاب عدد إضافي من طالبي الشغل فضلا عن إعادة الخط الحديدي القصرين- القيروان -سوسة لتسهيل نقل البضائع وتقريب المسافات مع دعم أسطول النقل الجهوي بحافلات جديدة متطورة لتوفير الرفاهية للمسافرين وفك العزلة عن الأرياف.كما إتزمت القائمة بدعم حقوق المرأة الريفية ودعم الحقوق الشعبية للحامل والمرضعة والتشجيع على بعث محاضن قرب أماكن عمل الأولياء مع إنشاء مركبات رياضية وترفيهية البلديات وتسيير تمويل بعث المؤسسات الصغرى وتسوية الأراضي الدولية للشباب إلى جانب السيطرة على الأسعار بتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة وإحداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة .