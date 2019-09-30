تشريعية 2019 - القصرين : قائمة حركة النهضة تلتزم بتحقيق أمن المواطن والمجتمع

Lundi 30 Septembre 2019
وات - قالت عضو القائمة الحزبية لحركة النهضة المترشحة للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين مباركة ملايكي إن برنامج قائمتها الذي يحمل شعار "العدل أساس العمران" يشتمل على جملة من النقاط الهامة المرتبطة بالمستويين الوطني والجهوي من أبرزها التصدي للفاسدين وتحقيق أمن المواطن والمجتمع بدعم قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة .
وأضافت المتحدثة في تصريح لوات بأن قائمتها تتعهد في صورة نيلها ثقة الناخبين بإنجاز المشاريع المعطلة بالجهة من بينها مشروع فسفاط جدليان والتسريع في إستغلال هذا المنجم مع إعادة هيكلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالجهة لاستيعاب عدد إضافي من طالبي الشغل فضلا عن إعادة الخط الحديدي القصرين- القيروان -سوسة لتسهيل نقل البضائع وتقريب المسافات مع دعم أسطول النقل الجهوي بحافلات جديدة متطورة لتوفير الرفاهية للمسافرين وفك العزلة عن الأرياف.
كما إتزمت القائمة بدعم حقوق المرأة الريفية ودعم الحقوق الشعبية للحامل والمرضعة والتشجيع على بعث محاضن قرب أماكن عمل الأولياء مع إنشاء مركبات رياضية وترفيهية البلديات وتسيير تمويل بعث المؤسسات الصغرى وتسوية الأراضي الدولية للشباب إلى جانب السيطرة على الأسعار بتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة وإحداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة .
وأضافت المتحدثة في تصريح لوات بأن قائمتها تتعهد في صورة نيلها ثقة الناخبين بإنجاز المشاريع المعطلة بالجهة من بينها مشروع فسفاط جدليان والتسريع في إستغلال هذا المنجم مع إعادة هيكلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالجهة لاستيعاب عدد إضافي من طالبي الشغل فضلا عن إعادة الخط الحديدي القصرين- القيروان -سوسة لتسهيل نقل البضائع وتقريب المسافات مع دعم أسطول النقل الجهوي بحافلات جديدة متطورة لتوفير الرفاهية للمسافرين وفك العزلة عن الأرياف.
كما إتزمت القائمة بدعم حقوق المرأة الريفية ودعم الحقوق الشعبية للحامل والمرضعة والتشجيع على بعث محاضن قرب أماكن عمل الأولياء مع إنشاء مركبات رياضية وترفيهية البلديات وتسيير تمويل بعث المؤسسات الصغرى وتسوية الأراضي الدولية للشباب إلى جانب السيطرة على الأسعار بتأهيل مسالك التوزيع وتطوير أجهزة الرقابة وإحداث منحة المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة .
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
22°
|22°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-21
|32°-21
|29°-22
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 335) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 157) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 423) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 414) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 117) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 73 040) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 198) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 681) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 547) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 621) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 954) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 898) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 649) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 297) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 235) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 001) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 518) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 178) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 49 074) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 915) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:aziz75 (France )
Sur: دعوة القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية إلى ''إدراج مواقفها من الحريات الفردية والمساواة، بصفة صريحة وواضحة'' (مجتمع مدني)