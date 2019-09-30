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الخارجية: المساعي متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحل الإشكال المتعلّق بإيقاف ليبيا مركبي صيد تونسيين على متنهما 16 بحارا

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - أكّد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، أن المساعي الحثيثة متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحلّ إشكال إيقاف السلطات في ليبيا، مركبي صيد تونسيين، على متنهما 16 بحارا، "قالت ليبيا إنهما دخلا المياه الليبية".

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن "إيقاف المركبين تم أمس الأحد وأن مساعي حلحلة هذا الإشكال وإطلاق سراح المركبين وطاقميهما، تقودها القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس". وأضاف أن بحّارة المركبين، "أكدوا أنهم كانوا يمارسون الصيد في المياه الإقليمية ولم يدخلوا المياه الليبية".


  
  
     
  
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