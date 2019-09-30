تشريعية 2019- توزر: قائمة 'ائتلاف الكرامة'' تلتقي بالناخبين في تمغزة وتقدم برامجها الموجهة للشباب

Lundi 30 Septembre 2019
وات - توجهت صباح الاثنين قائمة ائتلاف الكرامة المتقدمة عن دائرة توزر الى الناخبين في معتمدية تمغزة حيث تم تنظيم لقاءات مباشرة وتوزيع المطويات المتضمنة للبرنامج معرفة بأهدافها وبرامجها الموجهة للشباب، وفق ما ذكره رئيس القائمة، عبد الحميد الشكماني.
واستهدفت القائمة بالخصوص فئة الشباب وخاصة منهم أصحاب الشهادات الجامعية، نظرا للعدد الهام للعاطلين عن العمل في الجهة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وكذلك القطاع الفلاحي، الذي تعتبره، المحرك الأساسي للتنمية في الجهة، هذا الى جانب مجموعة من المقترحات تهم القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بالوحدات السياحية المغلقة وما أسفرت عنه من فقدان العديد من العمال لمواطن شغلهم ومصادر رزقهم.
وفي المجال الصحي، تقترح قائمة ائتلاف الكرامة توفير الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع أطباء الاختصاص على الإقامة في الجهة، وتعهدت في هذا الصدد بدعم المستشفيات المحلية بالمعدات الطبية اللازمة، الى جانب دعم وتوفير الإطار الطبي والشبه الطبي والعملة.
كما تعهدت القائمة، بتنويع الفضاءات الثقافية والفضاءات الموجهة للأطفال والشباب، على غرار ملاعب الاحياء والمركبات الرياضية ودعم قطاع الصناعات التقليدية بخلق أجيال جديدة من الحرفيين وتشجيعهم على تسويق منتوجهم، فضلا عن تفعيل مقترح احداث المنطقة التجارية الحرة في معتمدية حزوة.
واستهدفت القائمة بالخصوص فئة الشباب وخاصة منهم أصحاب الشهادات الجامعية، نظرا للعدد الهام للعاطلين عن العمل في الجهة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وكذلك القطاع الفلاحي، الذي تعتبره، المحرك الأساسي للتنمية في الجهة، هذا الى جانب مجموعة من المقترحات تهم القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بالوحدات السياحية المغلقة وما أسفرت عنه من فقدان العديد من العمال لمواطن شغلهم ومصادر رزقهم.
وفي المجال الصحي، تقترح قائمة ائتلاف الكرامة توفير الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع أطباء الاختصاص على الإقامة في الجهة، وتعهدت في هذا الصدد بدعم المستشفيات المحلية بالمعدات الطبية اللازمة، الى جانب دعم وتوفير الإطار الطبي والشبه الطبي والعملة.
كما تعهدت القائمة، بتنويع الفضاءات الثقافية والفضاءات الموجهة للأطفال والشباب، على غرار ملاعب الاحياء والمركبات الرياضية ودعم قطاع الصناعات التقليدية بخلق أجيال جديدة من الحرفيين وتشجيعهم على تسويق منتوجهم، فضلا عن تفعيل مقترح احداث المنطقة التجارية الحرة في معتمدية حزوة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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