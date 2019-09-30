جندوبة: مقاولون مباشرون لاشغال مشاريع يشتكون من غياب مادة الأسمنت

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- اشتكى عدد من المقاولين المباشرين لاشغال مشاريع بولاية جندوبة من فقدان مادة الأسمنت بمختلف أنواعه، منذ ما يفوق الأسبوعين ومن تداعيات ذلك على سير اشغالهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين والعملة وغيرها.وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اسلام السهلي في تصريح ل(وات) أن "فقدان الأسمنت بات مقلقا بالنسبة للمقاولين لاسيما انه يتزامن مع عدم استخلاصهم لمستحقاتهم المالية وتوقف طلبات العروض بسبب عدد من المستجدات التي عرفتها اللجنة الجهوية للصفقات العمومية خلال الاشهر المنقضية".وطالب المقاولون الذين ادلوا بتصريحات ل(وات)، السلطة بضرورة التدخل العاجل لتوفير هذه المادة وتجنب السقوط في تعطل تنفيذ المشاريع.