وزير المالية: من المتوقع أن يكون حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 في حدود 47 مليار دينار

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- "سيكون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 في حدود 47 مليار دينار مقابل 40،662 مليار دينار في 2019" ذلك ما أكده وزير المالية، رضا شلغوم.وأكد شلغوم في تصريح لوسائل الإعلام، على هامش مشاركته بالمنتدى 24 لمنظمة التأمين الافريقية بتونس، أن الأهم حاليا هو مواصلة جهود الحط من عجز الميزانية، التي مكنت من المرور من 6،1 بالمائة في 2016 و2017 إلى 4،8 في 2018 وحوالي 3،9 بالمائة في 2019.وتابع "نسعى في 2020 الى مزيد التقليص من هذا العجز ليكون في مستوى 3 بالمائة مما يمكننا من التقليص من معدلات التداين، الذي سجل بدوره تراجعا في 2019 بنقطتين".وفسّر شلغوم أن تراجع العجز في الميزانية تم بفضل تنمية الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17 بالمائة.وأبرز، في ذات السياق، أهمية تطهير المالية العمومية والبحث عن مصادر جديدة معتبرا انه ليس بالامكان الاستمرار مع معدل تداين يتجاوز 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.