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الكاف: القاء القبض على شخص داخل سيارته وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - تمكنت الوحدات الأمنية بساقية سيدي يوسف التابعة لأقليم الأمن الوطني بالكاف، الليلة الماضية من القاء القبض على شخص (من المواطنين التونسيين العاملين بالخارج)، كان داخل سيارته وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين وصفت ب"الهامة"، وفق ما افاد به مصدر امني صحفي (وات) بالجهة.
واوضح المصدر ذاته انه "تم حجز السيارة، وكامل كمية المخدرات، والاحتفاظ بالشخص بعد استشارة النيابة العمومية وفتح تحقيق في هذه الحادثة".


  
  
     
  
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