بطولة العالم لالعاب القوى (قطر 2019)- 20 كلم مشي - شاهناز النصري لم تكمل السباق

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- لم تتمكن العداءة التونسية شاهناز النصري من اكمال سباق 20 كلم مشيا الذي اقيم مساء الاحد في اطار بطولة العالم لالعاب القوى المقامة بقطر من 27 سبتمبر الجاري الى 6 اكتوبر القادم.ويخوض عمر بن يحي غدا تصفيات سباق 3000 م موانع.