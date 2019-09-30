بطولة العالم لالعاب القوى (قطر 2019)- 20 كلم مشي - شاهناز النصري لم تكمل السباق

Lundi 30 Septembre 2019
وات - لم تتمكن العداءة التونسية شاهناز النصري من اكمال سباق 20 كلم مشيا الذي اقيم مساء الاحد في اطار بطولة العالم لالعاب القوى المقامة بقطر من 27 سبتمبر الجاري الى 6 اكتوبر القادم.
ويخوض عمر بن يحي غدا تصفيات سباق 3000 م موانع.
ويخوض عمر بن يحي غدا تصفيات سباق 3000 م موانع.
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
31°
|30°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|26°-19
Follow @babnet_Tunisie
(200 279) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 122) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 357) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 396) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(111 016) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 901) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 016) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 660) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 532) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 599) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 937) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 873) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 642) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 275) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 219) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 984) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 360) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 053) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 940) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 884) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:AlHawa (Germany )
Sur: بوبكر عكاشة: الشعب التونسي اظهر انه محافظ وعلينا كاعلاميين متاثرين بالفكر اليساري ان نراجع انفسنا