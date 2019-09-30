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بطولة العالم لالعاب القوى (قطر 2019)- 20 كلم مشي - شاهناز النصري لم تكمل السباق

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - لم تتمكن العداءة التونسية شاهناز النصري من اكمال سباق 20 كلم مشيا الذي اقيم مساء الاحد في اطار بطولة العالم لالعاب القوى المقامة بقطر من 27 سبتمبر الجاري الى 6 اكتوبر القادم.
ويخوض عمر بن يحي غدا تصفيات سباق 3000 م موانع.


  
  
     
  
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