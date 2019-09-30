تشريعية 2019.. قائمة التكتل تونس 1: تواصل مباشر وتوزيع مطويات بجهة ''لافيات'' بتونس العاصمة

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- تولى مناصرو قائمة حزب التكتل تونس 1 القيام بجولة ميدانية في جهة "لافيات " بتونس العاصمة في اطار الحملة للانتخابات التشريعية، حيث تم توزيع مطويات تتضمن برنامج الحزب الانتخابي على المارين وفي المقاهي والعمارات المحيطة بالمكان واوضح العضو المترشح بقائمة التكتل تونس 1، محمد العربي لوكالة تونس افريقيا للانباء اهمية التواصل المباشر مع المواطنين من اجل الانصات الى اهم شواغلهم الانية والاجلة ، و ما تتطلبه كل جهة من اصلاحات خصوصية تتماشى و اولوية معالجة الملفات المطروحة وافاد في هذا السياق،ان برنامج حزب التكتل يتمحور بالخصوص حول تحسين البنية التحتية المتاكلة ، خاصة وان تونس 1 تبقى منطقة المركز وتشهد كثافة سكانية عالية ، بما يستدعي بنية تحتية سليمة ، خاصة في ما يتعلق بشبكة الطرقات والاستعداد للفياضانات في صورة تهاطل الامطار.وبين ايضا ان البرنامج يسعى الى ايجاد تصور جديد لمثال التهيئة العمرانية بتونس العاصمة ، قصد تيسير حياة المواطنين اليومية من المتساكنين او غيرهم من المواطنيين والتي تشهد اكتظاظا كبيرا على مدى الاسبوع .وفي الجانب الصحي، تحدث عن ضرورة تمكين كل المواطنين من بطاقة علاج موحدة، سيما اذا تم احداث صندوق موحد للعلاج ، تكريسا للمساواة الصحية والعدالة الاجتماعية، وبالتالي انجاح الاستحقاق الديمقراطي في تونس واشار المترشح محمد العربي الى ان كل الملفات الحارقة مفتوحة اليوم، على غرار مسالة الارهاب والامن الغذائي والسلم الاجتماعي والجريمة المنظمة والتعليم العمومي والصحة العمومية ، مضيفا انه لابد من معالجتها للخروج بتونس من ضيق الازمات المتراكمة.