Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - El Laiali  

تشريعية 2019.. قائمة التكتل تونس 1: تواصل مباشر وتوزيع مطويات بجهة ''لافيات'' بتونس العاصمة

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - تولى مناصرو قائمة حزب التكتل تونس 1 القيام بجولة ميدانية في جهة "لافيات " بتونس العاصمة في اطار الحملة للانتخابات التشريعية، حيث تم توزيع مطويات تتضمن برنامج الحزب الانتخابي على المارين وفي المقاهي والعمارات المحيطة بالمكان واوضح العضو المترشح بقائمة التكتل تونس 1، محمد العربي لوكالة تونس افريقيا للانباء اهمية التواصل المباشر مع المواطنين من اجل الانصات الى اهم شواغلهم الانية والاجلة ، و ما تتطلبه كل جهة من اصلاحات خصوصية تتماشى و اولوية معالجة الملفات المطروحة وافاد في هذا السياق،ان برنامج حزب التكتل يتمحور بالخصوص حول تحسين البنية التحتية المتاكلة ، خاصة وان تونس 1 تبقى منطقة المركز وتشهد كثافة سكانية عالية ، بما يستدعي بنية تحتية سليمة ، خاصة في ما يتعلق بشبكة الطرقات والاستعداد للفياضانات في صورة تهاطل الامطار.
وبين ايضا ان البرنامج يسعى الى ايجاد تصور جديد لمثال التهيئة العمرانية بتونس العاصمة ، قصد تيسير حياة المواطنين اليومية من المتساكنين او غيرهم من المواطنيين والتي تشهد اكتظاظا كبيرا على مدى الاسبوع .

وفي الجانب الصحي، تحدث عن ضرورة تمكين كل المواطنين من بطاقة علاج موحدة، سيما اذا تم احداث صندوق موحد للعلاج ، تكريسا للمساواة الصحية والعدالة الاجتماعية، وبالتالي انجاح الاستحقاق الديمقراطي في تونس واشار المترشح محمد العربي الى ان كل الملفات الحارقة مفتوحة اليوم، على غرار مسالة الارهاب والامن الغذائي والسلم الاجتماعي والجريمة المنظمة والتعليم العمومي والصحة العمومية ، مضيفا انه لابد من معالجتها للخروج بتونس من ضيق الازمات المتراكمة.


  
  
     
  
cadre-ba3130d1fc01c3d3000e14d407be7ad5-2019-09-30 15:29:08






0 de 0 commentaires pour l'article 190098



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 30 سبتمبر 2019 |
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:32 12:16 06:13 04:47
27°
 27° % 61 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
27°-2231°-2129°-2225°-2026°-19
  • Avoirs en devises
    18073,6

  • (27 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13925 DT        1$ =2,86136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 sept)   114,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569859620|190098 375|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires