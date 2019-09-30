تونس الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - احتلت تونس المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019 الذي نشرته مؤخرا المؤسسة الأمريكية غير الحكومية "سوشيال بروغرس أمبيراتيف" .
وتفوقت تونس عربيا على كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز (61) والأردن (63) وقطر (64) وعمان (66) وتركيا (71) والجزائر (79) والمغرب (82) والسعودية (90) ومصر (96) وغيرها كما تقدمت على جميع الدول الإفريقية بما فيها جنوب إفريقيا التي حلت بالمركز الـ73 وجاءت تونس في المركز الـ51 من ضمن 149 بلدا متحصلة على 72.
33 نقطة على مقايس من 100 نقطة.
وتربعت النرويج على رأس الدول الأكثر تقدما على المستوى الاجتماعي بـ90.
95 نقطة تليها كل من الدنمارك وسويسرا وفنلندا والسويد بحسب تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019 ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي الذي شمل نحو 149 دولة حول العالم على أكثر من 50 بندا تصب في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.
ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار والتسامح.
وتفوقت تونس عربيا على كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز (61) والأردن (63) وقطر (64) وعمان (66) وتركيا (71) والجزائر (79) والمغرب (82) والسعودية (90) ومصر (96) وغيرها كما تقدمت على جميع الدول الإفريقية بما فيها جنوب إفريقيا التي حلت بالمركز الـ73 وجاءت تونس في المركز الـ51 من ضمن 149 بلدا متحصلة على 72.
33 نقطة على مقايس من 100 نقطة.
وتربعت النرويج على رأس الدول الأكثر تقدما على المستوى الاجتماعي بـ90.
95 نقطة تليها كل من الدنمارك وسويسرا وفنلندا والسويد بحسب تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019 ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي الذي شمل نحو 149 دولة حول العالم على أكثر من 50 بندا تصب في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.
ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار والتسامح.
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
29°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|32°-22
|31°-21
|29°-22
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 250) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 117) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 323) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 384) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 992) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 844) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 916) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 651) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 522) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 594) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 929) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 871) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 639) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 257) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 216) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 980) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 270) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 49 048) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 824) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 875) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:mnasser57 (Austria )
Sur: سامي الفهري والمستشار الاعلامي لبن علي ومديرين عامين امام القضاء