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تونس الأولى عربيا وإفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - احتلت تونس المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019 الذي نشرته مؤخرا المؤسسة الأمريكية غير الحكومية "سوشيال بروغرس أمبيراتيف" .

وتفوقت تونس عربيا على كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت بالمركز (61) والأردن (63) وقطر (64) وعمان (66) وتركيا (71) والجزائر (79) والمغرب (82) والسعودية (90) ومصر (96) وغيرها كما تقدمت على جميع الدول الإفريقية بما فيها جنوب إفريقيا التي حلت بالمركز الـ73 وجاءت تونس في المركز الـ51 من ضمن 149 بلدا متحصلة على 72.
33 نقطة على مقايس من 100 نقطة.

وتربعت النرويج على رأس الدول الأكثر تقدما على المستوى الاجتماعي بـ90.

95 نقطة تليها كل من الدنمارك وسويسرا وفنلندا والسويد بحسب تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي لسنة 2019 ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي الذي شمل نحو 149 دولة حول العالم على أكثر من 50 بندا تصب في مجموعها في مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين.
ومن أهم المعايير التي يستند إليها المؤشر الوضع الصحي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار والتسامح.

  
  
     
  
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