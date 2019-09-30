تشريعية 2019 زغوان: 3 قائمات مترشحة تواصل حملتها الانتخابية بعدد من المناطق الريفية بالجهة

Lundi 30 Septembre 2019



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- كثفت القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية، المقررة ليوم 6 اكتوبر 2019، بدائرة زغوان من تنقلاتها عبر مناطق الجهة في إطار حملتها الإنتخابية واستقطاب الناخبين.وتنقل أفراد القائمة المستقلة "الكواسر" إلى كل من سوغاس وعين البطوم وأولاد جابالله من معتمدية الناظور حيث اتصلوا بالأهالي ووزعوا البيانات الإنتخابية وقدموا برنامج القائمة.وبسط المواطنون أهم مشاغلهم واحتياجاتهم وعلى رأسها ظروفهم المعيشية الصعبة نتيجة إنعدام المشاريع الفلاحية والصناعية القادرة على خلق مواطن شغل الى جانب قلّة المرافق الأساسية والبنية التحتية وفق ما جاء على لسان، سالم بن عيسى، الذي تحدث بإسم مجموعة من المواطنين.ووعد، حافظ أحمد، رئيس القائمة بالعمل على دعم هذه المناطق تنمويا حتى ينعم أهلها بكرامة العيش مشيرا إلى أنه سيدفع في حال فوز قائمته في إتجاه مزيد حفر الآبار العميقة بهذه المناطق لخلق مشاريع فلاحية وتزويد الأرياف بالماء الصالح للشراب وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية.ونظمت القائمة الحزبية لحزب أمل تونس بإشراف رئيسة الحزب، آمنة منصورالقروي، تجمعا شعبيا بمنطقة العمايم من معتمدية الفحص، توجهت فيه بكلمة إلى الأنصار تضمنت أهم معوقات التنمية بولاية زغوان والحلول الممكنة لتجاوز العراقيل، التي تحول دون تطورها مشيرة في هذا الباب الى أن الجهة تزخر بإمكانيات فلاحية وطبيعية غير مستغلة بالكيفية المطلوبة.ودعت منصور الناخبين إلى اختيار قائمة الحزب حتى تدافع عن "حق الجهة في تنمية متطورة وقادرة على تغيير نمط حياة المواطن" مضيفة أن برنامج القائمة أتى على أهم مشاغل المواطن بكافة مناطق الولاية وسيعمل أعضاؤها على الإيفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم إزاء ناخبيهم.وشملت الحملة الإنتخابية للقائمة الإئتلافية ّالجبهةّ مساء، الأحد، كذلك، مناطق الجوف والمهيريس والزريبة قرية والباطرية من معتمدية الزريبة إلتقى خلالها أعضاء القائمة بعدد من المواطنين ببعض التجمعات السكنية الصغيرة ووزعوا بياناتهم الإنتخابية واستعرضوا معهم أهم مشاغلهم كما كان لهم لقاء حواري بإحدى المقاهي بالزريبة قرية مع ثلة من الشباب تناولوا فيه شرح برنامجهم الإنتخابي وكيفية تفعيله.وذكر، محمد الصليتي، رئيس القائمة أنه في حال فوز قائمته سيعمل على إعادة هيكلة الأراضي الدولية ودعم ديوانها بالمعدات ومستلزمات الإنتاج بما يضمن حسن استغلال الأراضي المسترجعة، كما تعهد بمزيد إحكام التصرف في الموارد المائية والقيام بحفريات استكشافية تحسبا لنقص الثروة المائية ووعد المواطنين بالسعي إلى إحداث شركة جهوية للنقل وتطوير النقل الفلاحي لتأمين سلامة العاملين من الجنسين في القطاع الفلاحي.