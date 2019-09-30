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التشريعية 2019 - منوبة /القائمة المستقلة نبض منوبة تتعهد بمساعدة البلديات على مراجعة المشاريع المكبلة للتنمية والاستثمار

Lundi 30 Septembre 2019

Lundi 30 Septembre 2019
وات - تحت شعار "خلي نبضك حي" واصلت القائمة المستقلة "نبض منوبة" يوم الأحد حملتها الانتخابية، التي انطلقت قبل أربعة أيام فقط بالقيام بزيارات ميدانية واجراء لقاءات مباشرة بالمواطنين.

القائمة شعارها قلب كرمز للحياة والامل في خضم الاحساس بخيبة العمل من التجاذبات والاختلافات السياسية، التي اكتسحت المشهد السياسي في الفترة الماضية حسب تعبير رئيسها، محمد سمير دغفوس (طبيب جامعي رئيس قسم بمعهد القصاب 58 سنة).


واضاف ان وسيلتهم الامل وهمه البناء وذلك في عمل تشاركي مع كافة مواطني الجهة، الذين لهم الالتزام والوطنية، ما يجعلهم مساهمين في تنمية منطقتهم والنهوض بها.
واكد دغفوس أن القائمة تتعهد بإيصال مشاغل الجهة الى المجلس مع الحرص على خلق التوازن الاجتماعي وركائزه الكرامة والحرية والشغل والعدالة والامن.
كما وعد المواطنين بالدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل خاصة منهم أصحاب الشهائد العليا وتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الضرورية وخاصة الماء الصالح للشراب وتدعيم المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الصحية .
"ولن نتوقف، حسب تصريحه، عن الدفاع عن المتقاعدين، الذين بنوا هذه الامة" مع مساعدة البلديات على مراجعة المشاريع المكبلة للتنمية والاستثمار بالجهة.
ووعد دغفوس بإعادة الاعتبار للفلاح وهيبته بعد معاناته التهميش عبر مراجعة مديونيته والاهتمام بمشاغل المرأة والدفاع عن حقوقها في الرعاية وتموقعها الاداري مع الاحاطة بالمؤسسات الاجتماعية من مركز رعاية المسنين ومركز فاقدي السند ومدارس التكوين والاحاطة الصحيّة والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصّة.

  
  
     
  
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