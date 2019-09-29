تشريعية 2019/ تطاوين: راشد الغنوشي يحذر من انتخاب المستقلين والأحزاب الصغرى ''تفاديا للتشتت''

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- حذر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من انتخاب المستقلين والأحزاب الصغرى "تفاديا للتشتت الذي يفضى حتما الى إعادة الانتخابات"، وحث أنصار حزبه، في تصريح لمراسل "وات" مساء اليوم الأحد في تطاوين، على انتخاب من وصفها ب"أحزاب الثورة، وعلى رأسها النهضة"، مؤكدا أن "التوافق مفروض على كل الأحزاب الفائزة، لأن نظام الحكم برلماني".وكان راشد الغنوشي أشرف مساء الأحد على اجتماع تعبوي أشار خلاله إلى "حق الجهة في خيراتها، عبر التشغيل وتخصيص نصيب لدعم التنمية وتحسين ظروف العيش فيها"، مبرزا الأهمية التي تكتسيها انتخابات 6 اكتوبر بالنسبة لمستقبل البلاد وتشكيل الحكومة وإسناد خيارات الرئيس المرجح فوزه، حسب تقديره، قيس سعيد، الذي قال إن "النهضة تدعو إلى التصويت له بكثافة، اعتبارا لنزاهته واستقامته ونظافة يده"، على حد قوله.وأفاد بأن الحركة ستقترح إحداث صندوق زكاة قدر ايراداته بحوالي خمسة آلاف مليون دينار كل سنة، "ستتصرف فيها الدولة لمقاومة الفقر والحرمان".وبالتوازي، واصلت القائمات المترشحة حملاتها في مختلف مناطق الولاية. وفي هذا السياق، تحدث رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة"، محمد الفاتح الخليفي، لمراسل "وات" عن برنامج قائمته المتكون من خمس نقاط، منها إحداث مكتب لنائب الشعب في تطاوين، ومحاربة الفساد المالي والاداري، وسن القوانين التي تضمن كرامة التونسيين، ورد الاعتبار لتطاوين "أرض الشهداء والخيرات".وتتركب قائمة "ائتلاف الكرامة" بدائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 24، من محمد الفاتح الخليفي، رئيسا، وبعضوية نادية لطرش ومحمد المنصف بوشناق وضاوية بوحربة.من جانبه، أفاد رئيس قائمة حركة نداء تونس، الحبيب عويني مراسل "وات"، بأن برنامجه يرتكز على ستة عناصر، هي ادارة عصرية من غير تعطيلات ولا بيروقراطية، واعتماد الشفافية في المناظرات الوطنية والشركات البترولية ومراقبة نتائجها لتفادي المحسوبية.وأضاف نقطة إسناد الاراضي الفلاحية للشباب ودعمهم في مشاريع فلاحية بيولوجية، وتفعيل المشاريع الصناعية المعطلة، ودعم اصحاب الشهائد العليا لانجاز مشاريع خاصة في الطاقات المتجددة والمواد الانشائية، وتفعيل مشروع السوق المغاربية بالمنطقة الحرة بذهيبة، واستقطاب الفضاءات التجارية الكبرى، وأخيرا تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية بتطاوين.وتتركب قائمة نداء تونس في دائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 26، من الحبيب عويني، رئيسا، بعضوية كل من زهرة بوشيبة والفتحي لحمر وهدى بنصميدة.