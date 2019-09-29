تشريعية 2019/ تطاوين: راشد الغنوشي يحذر من انتخاب المستقلين والأحزاب الصغرى ''تفاديا للتشتت''

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - حذر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من انتخاب المستقلين والأحزاب الصغرى "تفاديا للتشتت الذي يفضى حتما الى إعادة الانتخابات"، وحث أنصار حزبه، في تصريح لمراسل "وات" مساء اليوم الأحد في تطاوين، على انتخاب من وصفها ب"أحزاب الثورة، وعلى رأسها النهضة"، مؤكدا أن "التوافق مفروض على كل الأحزاب الفائزة، لأن نظام الحكم برلماني".
وكان راشد الغنوشي أشرف مساء الأحد على اجتماع تعبوي أشار خلاله إلى "حق الجهة في خيراتها، عبر التشغيل وتخصيص نصيب لدعم التنمية وتحسين ظروف العيش فيها"، مبرزا الأهمية التي تكتسيها انتخابات 6 اكتوبر بالنسبة لمستقبل البلاد وتشكيل الحكومة وإسناد خيارات الرئيس المرجح فوزه، حسب تقديره، قيس سعيد، الذي قال إن "النهضة تدعو إلى التصويت له بكثافة، اعتبارا لنزاهته واستقامته ونظافة يده"، على حد قوله.
وأفاد بأن الحركة ستقترح إحداث صندوق زكاة قدر ايراداته بحوالي خمسة آلاف مليون دينار كل سنة، "ستتصرف فيها الدولة لمقاومة الفقر والحرمان".
وبالتوازي، واصلت القائمات المترشحة حملاتها في مختلف مناطق الولاية. وفي هذا السياق، تحدث رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة"، محمد الفاتح الخليفي، لمراسل "وات" عن برنامج قائمته المتكون من خمس نقاط، منها إحداث مكتب لنائب الشعب في تطاوين، ومحاربة الفساد المالي والاداري، وسن القوانين التي تضمن كرامة التونسيين، ورد الاعتبار لتطاوين "أرض الشهداء والخيرات".
وتتركب قائمة "ائتلاف الكرامة" بدائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 24، من محمد الفاتح الخليفي، رئيسا، وبعضوية نادية لطرش ومحمد المنصف بوشناق وضاوية بوحربة.
من جانبه، أفاد رئيس قائمة حركة نداء تونس، الحبيب عويني مراسل "وات"، بأن برنامجه يرتكز على ستة عناصر، هي ادارة عصرية من غير تعطيلات ولا بيروقراطية، واعتماد الشفافية في المناظرات الوطنية والشركات البترولية ومراقبة نتائجها لتفادي المحسوبية.
وأضاف نقطة إسناد الاراضي الفلاحية للشباب ودعمهم في مشاريع فلاحية بيولوجية، وتفعيل المشاريع الصناعية المعطلة، ودعم اصحاب الشهائد العليا لانجاز مشاريع خاصة في الطاقات المتجددة والمواد الانشائية، وتفعيل مشروع السوق المغاربية بالمنطقة الحرة بذهيبة، واستقطاب الفضاءات التجارية الكبرى، وأخيرا تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية بتطاوين.
وتتركب قائمة نداء تونس في دائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 26، من الحبيب عويني، رئيسا، بعضوية كل من زهرة بوشيبة والفتحي لحمر وهدى بنصميدة.
وكان راشد الغنوشي أشرف مساء الأحد على اجتماع تعبوي أشار خلاله إلى "حق الجهة في خيراتها، عبر التشغيل وتخصيص نصيب لدعم التنمية وتحسين ظروف العيش فيها"، مبرزا الأهمية التي تكتسيها انتخابات 6 اكتوبر بالنسبة لمستقبل البلاد وتشكيل الحكومة وإسناد خيارات الرئيس المرجح فوزه، حسب تقديره، قيس سعيد، الذي قال إن "النهضة تدعو إلى التصويت له بكثافة، اعتبارا لنزاهته واستقامته ونظافة يده"، على حد قوله.
وأفاد بأن الحركة ستقترح إحداث صندوق زكاة قدر ايراداته بحوالي خمسة آلاف مليون دينار كل سنة، "ستتصرف فيها الدولة لمقاومة الفقر والحرمان".
وبالتوازي، واصلت القائمات المترشحة حملاتها في مختلف مناطق الولاية. وفي هذا السياق، تحدث رئيس قائمة "ائتلاف الكرامة"، محمد الفاتح الخليفي، لمراسل "وات" عن برنامج قائمته المتكون من خمس نقاط، منها إحداث مكتب لنائب الشعب في تطاوين، ومحاربة الفساد المالي والاداري، وسن القوانين التي تضمن كرامة التونسيين، ورد الاعتبار لتطاوين "أرض الشهداء والخيرات".
وتتركب قائمة "ائتلاف الكرامة" بدائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 24، من محمد الفاتح الخليفي، رئيسا، وبعضوية نادية لطرش ومحمد المنصف بوشناق وضاوية بوحربة.
من جانبه، أفاد رئيس قائمة حركة نداء تونس، الحبيب عويني مراسل "وات"، بأن برنامجه يرتكز على ستة عناصر، هي ادارة عصرية من غير تعطيلات ولا بيروقراطية، واعتماد الشفافية في المناظرات الوطنية والشركات البترولية ومراقبة نتائجها لتفادي المحسوبية.
وأضاف نقطة إسناد الاراضي الفلاحية للشباب ودعمهم في مشاريع فلاحية بيولوجية، وتفعيل المشاريع الصناعية المعطلة، ودعم اصحاب الشهائد العليا لانجاز مشاريع خاصة في الطاقات المتجددة والمواد الانشائية، وتفعيل مشروع السوق المغاربية بالمنطقة الحرة بذهيبة، واستقطاب الفضاءات التجارية الكبرى، وأخيرا تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية بتطاوين.
وتتركب قائمة نداء تونس في دائرة تطاوين، والتي تحمل رقم 26، من الحبيب عويني، رئيسا، بعضوية كل من زهرة بوشيبة والفتحي لحمر وهدى بنصميدة.
En continu
- Hier 20:54 #كيتش.. و أشياء أخرى...
- Hier 20:45 الاهي ، كم هي قاسية هاته الحياة ...
- Hier 14:38 الإمارات والعربية مرة أخرى
- Hier 10:57 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:33
|18:07
|15:32
|12:16
|06:13
|04:47
|
18°
|27°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
0.9 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|27°-17
|31°-21
|29°-21
|25°-20
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 218) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 097) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(119 271) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 359) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 894) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 705) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 759) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 632) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 513) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 580) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 915) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 863) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 626) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 230) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 209) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 966) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 042) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 49 005) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 48 517) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
( 47 856) ''جوشو'' ما بعد الانتخابات : تونس
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:السيستام يعترف ضمنيا بوصول قيس سعيد الى قصر قرطاج..