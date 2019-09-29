عبد السلام العيوني يفشل في بلوغ نهائي 800م بمونديال العاب القوى

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - فشل العداء التونسي عبد السلام العيوني في التاهل الى الدور النهائي لسباق 800م ضمن منافسات بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بعدما حل في المركز السابع للمجموعة بتوقيت 1دق و45ث و80.
وكان عبد السلام العيوني ضمن تاهله يوم السبت الى نصف النهائي بعدما حل في المركز الثالث للمجموعة الرابعة بزمن قدره 1دق و46ث و09.
وتشارك تونس في مونديال العاب القوى ب5 رياضيين هم مروى بوزياني (3 الاف متر موانع) ومحمد امين التواتي (400م حواجز) وعبد السلام العيوني (800م) وشهناز نصري (20 كلم مشي) وعمر بن يحي (3000م موانع).
وكان عبد السلام العيوني ضمن تاهله يوم السبت الى نصف النهائي بعدما حل في المركز الثالث للمجموعة الرابعة بزمن قدره 1دق و46ث و09.
وتشارك تونس في مونديال العاب القوى ب5 رياضيين هم مروى بوزياني (3 الاف متر موانع) ومحمد امين التواتي (400م حواجز) وعبد السلام العيوني (800م) وشهناز نصري (20 كلم مشي) وعمر بن يحي (3000م موانع).
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Par:keyser3050 (France )
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