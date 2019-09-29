تشريعية 2019 - القصرين: قائمتا ''أمل تونس'' و''قلب تونس'' تواصلان حملتيهما الدعائيتين عبر التواصل المباشر بالناخبين

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- واصلت اليوم الأحد، قائمة حزب "أمل تونس"، المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة القصرين، أنشطتها الدعائية، حيث كانت مدينة فوسانة محطتها الإنتخابية، أين إلتقت بمتساكنيها في سوقها الأسبوعي واستعرضت أمامهم أهم نقاط برنامها الإنتخابي.وقال رئيس القائمة، عبد الله عصيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن برنامج قائمته "يرتكز بالخصوص على جملة من النقاط المتصلة بالقطاعات التنموية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية"، ملاحظا أنه سيتم العمل في صورة نيل ثقة الناخبين، على "إحداث مركز نموذجي لبعث المشاريع والإحاطة بالمستثمرين وإنشاء منطقة تبادل حرّ مع القطر الجزائري وتعصير المعابر الحدودية، فضلا عن تثمين المواد الإنشائية بالجهة، سيما الرخام وإعادة الإستثمار في مادة الحلفاء".وأضاف المترشّح أن قائمته ستحرص على "تنمية القطاع الفلاحي، عبر مساعدته صغار الفلاحين وتطوير البنية التحتية الفلاحية وعلى تنمية السياحة الثقافية والأثرية بمدينتي سبيطلة وحيدرة وربطهما بالمسلك الوطني السياحي، مع السعي إلى توفير النقل المدرسي المجاني، لمجابهة الإنقطاع المبكر عن الدراسة وبعث مستشفى جامعي بالجهة والتسريع في إنجاز المستشفيات الجهوية المبرمجة منذ سنوات بمعتمديات تالة وفريانة وسبيبة، إلى جانب العمل على تعصير دور الشباب والثقافة".من جانبها واصلت قائمة حزب "قلب تونس"، المترشحة بدائرة القصرين للإنتخابات البرلمانية المقبلة، جولاتها الميدانية في إطار حملتها الإنتخابية بعدد من مناطق معتمديتي تالة وفوسانة، لشرح برنامجها الإنتخابي الذي قال رئيسها، محمد أحمد دلهومي، في تصريح ل(وات) إنه يتضمن "جملة من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة النيابية المقبلة، في صورة الفوز في الإنتخابات، ومن أبرزها تسوية وضعية عملة الحضائر والترفيع في منحة العائلات المعوزة وبعث آلية جديدة الإحاطة بأصحاب الشهائد العليا وتحسين الظروف المادية للمتقاعدين، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية بالجهة، عبر تحديث المستشفيات المحلية وتعميم أقسام الإستعجالي بها وبعث مستشفى جامعي بالولاية، للحد من كلفة العلاج والإرتقاء بالخدمات الصحية".كما يسعى مرشحو هذه القائمة، وفق رئيسها، إلى "صيانة المؤسسات التربوية وفك العزلة عن المدارس الإبتدائية وبعث كلية علوم متعددة الإختصاصات بالجهة ودفع الدولة لإنجاز مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية وإعاة هيكلة مصنع عين الحلفاء والورق بالجهة، مع بعث مناطق سقوية جديدة لتطوير القطاع الفلاحي والتسريع في كهربة الآبار وتمكين المواطنين من الماء الصالح للشراب وتسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية".