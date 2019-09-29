تشريعية 2019 - جندوبة: رئيس قائمة ''قلب تونس'' يعتبر أن ''تنمية الجهة تبدأ بالقضاء على ظاهرة الفقر وتثمين الإمكانات الطبيعية للمنطقة''

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- يعمل مرشحو قائمة "قلب تونس" المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة جندوبة، منذ انطلاق حملتها، على إقناع الناخبين، من خلال شرح برنامجهم الإنتخابي الخاص بالجهة والتصويت لقائمتهم، وهو ما قاموا به اليوم الأحد بسوق الصريا من معتمدية غار الدماء.وقد اعتبر عبد الحميد المرزوقي، رئيس القائمة أن "معالجة الأسباب التي جعلت الجهة مصنفة ضمن أكثر الولايات فقرا وتقديم الحلول القادرة على القضاء على هذه الظاهرة، هي من الملفات التي تتصدر لائحة برنامج قائمته، سيما في ظل تصدر الولاية لعدد العائلات المعوزة والذي يفوق عشرين ألف عائلة وفق الإحصائيات الرسمية"، حسب ما أكّده في تصريح صحفي.وأوضح أن "بقاء ولاية جندوبة مثقلة بتركة يتجاوز فيها معدل الفقر 25 بالمائة، سيظل أكبر العوائق التي لا يمكن أن تشهد الجهة تغييرا ما لم يتم القضاء عليها وهي ظاهرة تحرم المواطن من ضروريات العيش وفي مقدمتها الطعام والماء الصالح للشراب".وفي هذا الصدد تعهّد رئيس القائمة، بالعمل على "توفير مستلزمات العيش الكريم لفقراء الشريط الحدودي والحد من ظاهرة النزوح الريفي وحمايته من المخاطر التي تهدده"، مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "القرب الجغرافي لولاية جندوبة من الجزائر، يشجّع على بعث منطقة تجارية حرة، تكون عاملا لجذب الإستثمار وفتح أفق تنموي يكون الشريط الحدودي أحد ركائزه".وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي تعمل قائمة "قلب تونس"، على أن تساهم في معالجة وضع هذا القطاع "المتردي" وذلك من خلال "تثمين المنتجات الغابية والفلاحية الأخرى وصيانة المناطق السقوية وإحداث مناطق أخرى مماثلة وجديدة تمكن من استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا محكما".وفي القطاع السياحي الذي تعتبره هذه القائمة، "قطاعا استراتيجيا"، فلا مناص من "توفير تشريعات مشجعة لتطوير هذا القطاع وتحويله إلى قطاع قادر على الإستفادة من المخزون المتنوّع وتحويل الجهة إلى قطب جاذب ومؤثّر في الإقتصاد الوطني وممتص لظاهرة البطالة المتفشية في صفوف الشباب".يُذكر أن أعضاء قائمة "قلب تونس" المترشحة بدائرة جندوبة، يسعون إلى "تحويل المستشفى الجهوي بجندوبة، من مستشفى جهوي إلى مستشفى جامعي، باعتباره أحد أهم ضمانات تطوير الخدمات الصحية بالجهة".