تشريعية 2019/بن عروس: تحقيق الامن الاجتماعي وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن ابرز ملامح البرنامج الانتخابي لقائمة حركة النهضة

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - تحقيق الامن الاجتماعي ومحاربة كافة اشكال الجريمة المنظمة ، والارتقاء بالمقدرة الشرائية للمواطنين والحد من الاحتكار، فضلا عن توجيه الدعم لمستحقيه في شكل منحة قارة هي اهم النقاط التي تركز عليها قائمة النهضة المترشحة عن جهة بن عروس.
وقال صابر إبراهيم عضو القائمة في تصريح، اليوم الاحد، لمكتب (وات) خلال نشاط دعائي تقوم به القائمة في السوق الأسبوعية برادس ، أنه سيتم التركيز كذلك على تعزيز شبكة النقل بين مختلف جهات الولاية خاصة في جهات الخليدية ونعسان والمحمدية وفوشانة وربطها بالمناطق الصناعية وبالجهات الغربية للولاية .
كما ستسعى القائمة إلى معالجة مشكلة التلوث البيئي على مستوى الشريط الساحلي ومصب وادي مليان والدفع في اتجاه الانطلاق في المشروع المبرمج للغرض والمقدرة تكلفته بـ1700 مليون دينار وهو ما سيمكن من إعادة الوجهة السياحية للمنطقة و ربطها بمنظومة السياحة الايكولوجية بالبلاد .
كما تطرح القائمة، في اطار البرنامج العام للحركة ، مشاريع قوانين لتحرير المبادرة الخاصة ولتيسير الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص عبر الغاء التمويل الذاتي الخاص ببعث المؤسسات الصغيرة.
أما في المجال الاجتماعي فسيتم السعي إلى الزيادة في عطلة الأمومة وإفراد المرأة الريفية والعاملة وذوي الاحتياجات الخصوصية بإجراءات خاصة .
وقال صابر إبراهيم عضو القائمة في تصريح، اليوم الاحد، لمكتب (وات) خلال نشاط دعائي تقوم به القائمة في السوق الأسبوعية برادس ، أنه سيتم التركيز كذلك على تعزيز شبكة النقل بين مختلف جهات الولاية خاصة في جهات الخليدية ونعسان والمحمدية وفوشانة وربطها بالمناطق الصناعية وبالجهات الغربية للولاية .
كما ستسعى القائمة إلى معالجة مشكلة التلوث البيئي على مستوى الشريط الساحلي ومصب وادي مليان والدفع في اتجاه الانطلاق في المشروع المبرمج للغرض والمقدرة تكلفته بـ1700 مليون دينار وهو ما سيمكن من إعادة الوجهة السياحية للمنطقة و ربطها بمنظومة السياحة الايكولوجية بالبلاد .
كما تطرح القائمة، في اطار البرنامج العام للحركة ، مشاريع قوانين لتحرير المبادرة الخاصة ولتيسير الاستثمار والانتصاب للحساب الخاص عبر الغاء التمويل الذاتي الخاص ببعث المؤسسات الصغيرة.
أما في المجال الاجتماعي فسيتم السعي إلى الزيادة في عطلة الأمومة وإفراد المرأة الريفية والعاملة وذوي الاحتياجات الخصوصية بإجراءات خاصة .
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Par:essoltan (France )
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