تشريعية 2019/قابس: قائمة الجبهة الشعبية تعد المواطنين بمقاومة الفساد

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمة الانتخابية للجبهة الشعبية المترشحة عن دائرة قابس حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية، إذا قامت بزيارة لعدد من مناطق الجهة أين وزعت برنامجها الانتخابي على المواطنين.وتعهدت هذه القائمة التي يرأسها عادل النوري بتدعيم مقومات الدولة المدنية ومقاومة الفساد وبالترفيع في مداخيل الدولة وتحسين المرفق العام والمقدرة الشرائية للفئات الشعبية وبتوفير مواطن الشغل.كما عبرت هذه القائمة عن التزامها في صورة فوزها في الانتخابات بالعمل بحماية النسيج الاقتصادي ودعم قدرته الانتاجية والعناية بأوضاع المتقاعدين والصناديق الاجتماعية وبالتهيئة الترابية وتسوية الوضعيات العقارية.وأكدت هذه القائمة انها ستدافع بكل قوة عن حق الجهة في تنمية عادلة وفي معالجة كل ملفاتها الحارقة وفي مقدمتها ملفات البيئة والصحة والتشغيل، وستلتزم بمساندة كل القضايا العادلة وعلى رأسها نضال الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مطالبه المشروعة.