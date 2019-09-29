بريمونتادا مثيرة ... النجم الساحلي يتخطى اشانتي كوتوكو الغاني ويصعد الى دور المجموعات برابطة ابطال افريقيا

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- تمكن النجم الساحلي من تحقيق ريمونتادا مثيرة على حساب اشانتي كوتوكو الغاني بعدما حول خسارته ذهابا 0-2 في اكرا منذ اسبوعين الى انتصار بثلاثية دون رد مساء الاحد على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في اطار اياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ليضمن بطاقة عبوره الى مرحلة المجموعات.وخاض النجم الساحلي المقابلة في غياب جماهيره لاسباب امنية بقرار من السلطات الجهوية لولاية المنستير غير ان ذلك لم يثن الفريق على اللعب بروح انتصارية عالية من اجل قلب المعطيات وتحقيق المصالحة مع جماهيره خصوصا بعد التفويت في اللقب العربي اثر الخروج المبكر امام شباب الاردن في الدور السادس عشر يوم الثلاثاء الماضي.وفرض ابناء المدرب المؤقت رفيق المحمدي الذي تولى الاشراف على الدواليب الفنية بعد حصول القطيعة مع فوزي البنزرتي سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بفضل حسن انتشارهم على الميدان واجادتهم تطبيق طريق الضغط على حامل الكرة الى جانب الاستفادة من المعاضدة المتواصلة للاعبي الرواقين الايمن والايسر ماهر الحناشي ومرتضى بن وناس للزيادة العددية ومباغتة الدفاع الغاني من الخلف وبكرات عرضية في اتجاه الجزائري كريم العريبي.واثمر ضغط النجم الساحلي ركلة جزاء بعد اصطدام كرة المالي عمر كوناتي بيد المدافع الغاني توفق في تجسيمها مرتضى بن وناس في الدقيقة 24 لترتفع معنويات زملاء زياد بوغطاس الذين تابعوا افضليتهم وتمكنوا من اضافة هدف ثان بواسطة كريم العريبي غير ان الحكم المساعد الغاه بداعي تسلل.وفرض كريم العريبي نفسه نجما للشوط الثاني باداء متميز شكل ثقلا وعبئا كبيرين على الدفاع الغاني، وبعد ضربة راس اولى انهالت على العارضة نجح المهاجم الجزائري في مضاعفة النتيجة اثر عرضية متقنة تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 67 قبل ان يجهز على امال اشانتي كوتوكو براسية ثالثة على مستوى القائم الثاني في الدقيقة 85 مانحا النجم الساحلي ترشحا مستحقا من شانه ان يساهم في اعادة ترتيب البيت بعد الظروف العصيبة التي عاشها الفريق خلال الفترة المنقضية.يذكر ان قرعة مرحلة المجموعات ستجرى يوم 9 اكتوبر المقبل وستكون خلاله كرة القدم التونسية ممثلة بفريقين الترجي الرياضي حامل اللقب والمتاهل يوم الجمعة على ايلكت التشادي (1-1 ذهابا في نجامينا و2-1 ايابا في رادس) والنجم الساحلي.