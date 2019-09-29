الرابطة الاولى - الاتحاد المنستيري يتصدر الترتيب

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- عزز الاتحاد المنستيري اليوم في ملعب رادس موقعه في صدارة الترتيب بفضل فوز ثمين على حساب النادي الافريقي بهدف لصفرسجله الياس الجلاصي د29 وذلك في اطار مقابلات الدفعة الاولى من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .وعمق الاتحاد المنسيتري جراح النادي الافريقي المهدد بخصم نقاط من رصيده من الاتحاد الدولي (فيفا) ويعاني من مشاكل مالية وادارية تعيق استقرار النادي .وهي اول هزيمة للنادي الافريقي في سباق البطولة في الموسم الحالي.وتصدر الاتحاد المنستيري الذي تعاقد مع المدرب لسعد الشابي الترتيب ب10 نقاط مبتعدا باربع نقاط عن اقرب ملاحقيه الترجي التونسي والنادي الصفاقسي واتحاد بن قردان ( 6 نقاط) لكن الترجي تنقصه مقابلتان فيما تنقص مقابلة واحدة كال من اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي .وعاد هلال الشابة بفوز ثمين من ملعب الكرم على حساب نادي حمام الانف بنتيجة 2-1 ويحتل هلال الشابة الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى المركز الخامس باربع نقاط فيما يملك فريق الضاحية الجنوبية نقطة واحدة في رصيده.وبادر هلال الشابة بالتسجيل في مناسبتين عن طريق فادي فالحي د11 ونادر قارة د42 قبل ان يذلل زياد بن سالم الفارق في د83 لفريق نادي حمام الانف وحقق الملعب التونسي اول فوز له على ميدانه تحت اشراف فني جديد بعد ان عوض جلال القادري زميله منتصر الوحيشي في مهامه .وجاء الانتصار على حساب نجم المتلوي الذي مازال رصيده فارغا من اية نقطة بعد ان خسر كل المقابلات التي خاضها .وسجل له الهدف الوحيد اللاعب سيف الدين بن عكرمي من ضربة جزاء د74 ويتقاسم الملعب التونسي المركز الخامس باربع نقاط بمعية فرق النادي البنزرتي وسليمان و الشابة .