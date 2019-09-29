تشريعية 2019- أريانة: رئيسة حزب ''امل تونس'' امنة منصور القروي تدعو الى ''اعلاء صوت الواجب والتوجه بكثافة للانتخاب يوم الاقتراع في التشريعية

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- دعت رئيسة حزب " أمل تونس" آمنة منصور القروي المواطنين وخاصة الشباب "لاعلاء صوت الواجب والتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع للقيام بالواجب الانتخابي والتصويت لقائمات حزبها المترشحة بعدد من الدوائر الانتخابية بالجمهورية ومنها دائرة اريانة في الانتخابية التشريعية المقررة ليوم 06 اكتوبر القادم".وقالت خلال اجتماع عام لقائمة الحزب المترشحة عن دائرة اريانة انتظم اليوم الاحد بمنتزه بئر بلحسن في اطار الحملة الانتخابية التشريعية" ان الخوف على مستقبل البلاد والاجيال القادمة يدفعنا للبحث عن منافذ لتغيير الوضع الراهن المتردي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس افضل من صندوق الاقتراع نتوجه اليه لنحسن اختيار من يمثل الشعب في البرلمان يكون قادرا على الدفاع عن الحقوق المنهوبة للمواطن ويحقق طموحاته في الغد الافضل ويضمن بافكاره المستنيرة ومواقفه المعتدلة وتوجهاته المنفتحة على الاخر مدنية الدولة وعلوية القانون والامن والاستقرار" حسب تعبيرها.وقدمت رئيسة قائمة "امل تونس" الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة اريانة الفة المرساوي من جهتها اهم توجهات الحزب في اريانة التي تتلخص خاصة في "احلال الامن والاستقرار للمواطن في مختلف المواقع وخاصة الفضاء العام ومحيط المؤسسات التربوية وتعزيز البنية التحتية للاحياء السكنية لاسيما الموجودة بالمناطق الشعبية والعمل على بعث المشاريع الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال لدعم تشغيلية الشباب والحد من نسب البطالة خاصة في صفوف اصحاب الشهادات العليا".وذكرت المرساوي أيضا أن أعضاء قائمة "امل تونس" باريانة عاقدون العزم على الوقوف بجانب المواطن في المجالات التي تمس حياته اليومية ومنها النقل والصحة والتعليم عبر تحسين الخدمات ذات الصلة فضلا عن العمل بمعية الاطراف الجهوية والمركزية للحد من ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المواد الاستهلاكية وتحسين المقدرة الشرائية والحد من الانتصاب الفوضوي والبناءات العشوائية".