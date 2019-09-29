رئيس بلدية منزل بورقيبة يرفع شكوى للنيابة العمومية بشأن شبهة فساد مالي يخصّ عائدات عقود الزواج

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- صرّح رئيس المجلس البلدي بمنزل بورقيبة صلاح الدين الجباري أنه بعد إتمام كافة الاجراءات الادارية والقانونية تمّ أمس الاول رفع شكوى للنيابة العمومية بشان شبهة فساد مالي تعلقت بموظف بالبلديّة مكلّف بملفّ عقود الزواج.وأوضح في تصريح هاتفي اليوم لمراسل وات بالجهة ،انه على اثر بحث وتقص داخلي أجراه رفقة مختلف الاطراف المعنية الادارية منها والقانونية ثبت بما لا يدع للشكّ وجود شبهة فساد مالي كبير فتم عقب استكمال الملف توجيهه للنيابة العمومية التي ينتظر أن تتعهّد به بكل جدية واهتمام، وفق قوله.وأضاف المصدر ذاته ان بداية كشف الملف والقضية تعود لشهر اوت الفارط حين لاحظ رئيس البلدية عدم تطابق المداخيل المعلنة مع الحركية اليومية لعقود الزواج بمقرّ البلدية والبالغ مقدارها مثلما هو معلوم 150 دينارا عن كل عقد زواج، فتمّ بكل سرّية تتبع الملف من خلال الوثايق الرسمية وخاصة دفتر العقود قبل التأكّد من وجود عدم تطابق كبير وصل الى أكثر من خمسين عقد زواج خلال الفترة المتراوحة بين شهري جانفي وأوت من السنة الجارية، فتم وفق الاجراءات القانونية توجيه استجواب للموظّف المعني الذي بعد فترة من المماطلة قدّم إجابة غير مقنعة.وأكّد أنّه في إطار الحرص على المال العام ومزيد كشف ما قد يكون خفيّا في القضية تقرّرت العودة للتدقيق في الدفاتر الخاصة بسنوات 2018/2017/2016.يشار إلى أن المتهم تحصن بالفرار منذ ما يزيد عن أسبوع ويرجّح أن يكون قد غادر التراب الوطني خاصة وأن التحرّيات الأوّلية أشارت إلى أنه فرّط بالبيع في محلّ على ملكه وأيضا سيارته الخاصة كما فرّط بواسطة الهبة في منزله لفائدة زوجته الاجنبية، وفق ما أكّده مصدر محلي مسؤول لمراسل (وات).