تشريعية 2019- قابس : قائمة الحزب الدستوري الحر تتعهد بإنجاز المستشفى الجامعي

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - واصلت اليوم القائمة الانتخابية للحزب الدستوري الحر المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة قابس حملتها الانتخابية لهذه الانتخابات معتمدة الاتصال المباشر مع المواطنين لاطلاعهم على برنامجها الانتخابي وحثهم على التصويت لفائدتها.
وتعهّدت هذه القائمة التي يرأسها منجي الحمروني ببعث كلية للطب ومعهد للصحة وبانجاز المستشفى الجامعي وإحداث فرع للصيدلية المركزية والحد من التلوث الهوائي والبحري وذلك بالتوقف عن إلقاء الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه بتحويله الى مادة أولية.
وتعهدت بالحد من الزحف العمراني على الواحة بتخصيص مقاسم للسكن الاجتماعي وبحل المشاكل المتعلقة بالأراضي الفلاحية ذات الصبغة الاشتراكية وبالاهتمام بالصيد البحري بتوفير المواني اللازمة وتوسيع بعضها ومنها ميناء الزارات.
والتزمت في برنامجها الانتخابي بإحداث المدينة الاستشفائية في منطقة الخبايات من معتمدية الحامة وبإعادة تنشيط الخطوط الداخلية لمطار قابس - مطماطة الى جانب تفعيل القرار الخاص بانجاز الطريق السريعة قابس وادي سوف بالجزائر وبانجاز مشروع المدينة الجديدة التي ستقام بأرض القاعدة العسكرية القديمة بقابس، وبإنجاز محطة النقل البري وبنقل محطة القطار وبإيجاد آليات لتفعيل المبادرة الخاصة في مجال تشغيل الشباب وبالتسريع بالانتدابات المبرمجة بولاية قابس وتحقيق الشفافية في هذه العملية.
كما وعدت هذه القائمة المواطنين بإحداث ملاعب أحياء في جل المعتمديات وبانجاز مسرح يليق بولاية قابس وبإحداث ملعب خاص لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية.
وتعهّدت هذه القائمة التي يرأسها منجي الحمروني ببعث كلية للطب ومعهد للصحة وبانجاز المستشفى الجامعي وإحداث فرع للصيدلية المركزية والحد من التلوث الهوائي والبحري وذلك بالتوقف عن إلقاء الفوسفوجيبس في البحر وتثمينه بتحويله الى مادة أولية.
وتعهدت بالحد من الزحف العمراني على الواحة بتخصيص مقاسم للسكن الاجتماعي وبحل المشاكل المتعلقة بالأراضي الفلاحية ذات الصبغة الاشتراكية وبالاهتمام بالصيد البحري بتوفير المواني اللازمة وتوسيع بعضها ومنها ميناء الزارات.
والتزمت في برنامجها الانتخابي بإحداث المدينة الاستشفائية في منطقة الخبايات من معتمدية الحامة وبإعادة تنشيط الخطوط الداخلية لمطار قابس - مطماطة الى جانب تفعيل القرار الخاص بانجاز الطريق السريعة قابس وادي سوف بالجزائر وبانجاز مشروع المدينة الجديدة التي ستقام بأرض القاعدة العسكرية القديمة بقابس، وبإنجاز محطة النقل البري وبنقل محطة القطار وبإيجاد آليات لتفعيل المبادرة الخاصة في مجال تشغيل الشباب وبالتسريع بالانتدابات المبرمجة بولاية قابس وتحقيق الشفافية في هذه العملية.
كما وعدت هذه القائمة المواطنين بإحداث ملاعب أحياء في جل المعتمديات وبانجاز مسرح يليق بولاية قابس وبإحداث ملعب خاص لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية.
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Par:keyser3050 (France )
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