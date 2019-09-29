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تشريعية 2019-القيروان- قائمة ''الرجوع الى الاصل'' تتعهّد بتركيز المكتبة الرقمية وصيانة المعالم الاثرية وتهيئة الفسقية

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - تعطي القائمة المستقلة "الرجوع الى الاصل" بدائرة القيروان الاولوية في برنامجها الانتخابي الى الجانب الثقافي وذلك عبر تركيز المكتبة الرقمية مع صيانة المعالم الاثرية وتهيئة معلم الفسقية واحداث مسرح للهواء الطلق ، وفق ما ذكره رئيس القائمة طارق الفتيتي.
وقال في تصريح لــ(وات) بمناسبة اجتماع عام تم تنظيمه اليوم الاحد للتعريف ببرنامج القائمة المتكون من 6 نقاط، ان برنامج القائمة "واقعي ومبني بالاساس على مشاغل أبناء ولاية القيروان " واضاف انه سيتم العمل على متابعة انجاز مشروع جلب فائض مياه الشمال الى القيروان وانجاز القطب الفلاحي وتعزيز المسالك الفلاحية وصيانتها والرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب.

ويتضمّن برنامج القائمة التي تضم مجال الثقافة والفلاحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والصحة والبنية التحتية ويصل معدل الاعمار فيها الى 32 سنة ، بالخصوص تعميم دور الشباب النموذجية على مختلف المعتمديات واحداث القاعات المغطاة في كامل المعتمديات ومتابعة انجاز المركب الجامعي والعمل على إنجاز مدرسة المهندسين.

أمّا في المجال الصحي فيتعهد اعضاء القائمة بمتابعة انجاز وبناء المستشفى الجامعي وانجاز المستشفيات الثلاث المبرمجة مع اضافة مستشفيين جهويين وتأهيل المستشفيات المحلية.
وفي مجال البنية التحتية سيتم العمل على تهيئة المناطق الصناعية المبرمجة وادراجها بالمخطط القادم وانجاز الطريق السيارة تونس-القيروان- قفصة ومشروع السكة الحديدية سوسة -القيروان.
ويشار الى ان قائمة "الرجوع الى الاصل" نظمت اليوم الاحد الى جانب الاجتماع العام جملة من الانشطة الاخرى تمثلت بالاساس في الاتصال المباشر وموكب سيارات بعدد من احياء القيروان المدينة وفي معتمدية حفوز.

  
  
     
  
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