تشريعية 2019 - أريانة: قائمتا ''حريات'' و''كلنا للوطن'' تواصلان التعريف ببرامجها الإنتخابية الموجهة إلى ''تحسين ظروف عيش المواطن''

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- تواصل قائمة "حريات" المستقلة والمترشحة للإنتخابات التشريعية بالدائرة الإنتخابية أريانة، تحركاتها الدعائية، للتعريف ببرنامجها الإنتخابي لدى مواطني الجهة بمختلف المناطق، حيث كان لها حضور اليوم الأحد بمنطقة المنيهلة أين قدّم رئيس القائمة، المعز الحاج منصور، التوجهات العامة لبرنامج قائمته المتكونة في أغلبها من الشباب والمتضمنة خاصة "دعوات إلى القطع مع المنظومة الحاكمة السائدة والوقوف ضد الأحزاب الفاشلة وأصحاب النفوذ والمصالج الضيقة".واعتبر رئيس قائمة "حريات" في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أان "الهدف من تشكيل قائمة مستقلة هي بالأساس بعيدة عن الأحزاب والإيديولوجيات، هو معارضة كل مظاهر الإستبداد والظلم والتغوّل على السلطة والسعي لتحسين أوضاع المواطنين اليومية، في علاقتهم بالنقل العمومي والصحة والتعليم والفلاحة والصناعة والخدمات والتشغيل والتجارة، إلى جانب الوقوف في وجه من دمّروا الطبقة الوسطى وكانوا سببا في تفقير الناس وتجويعهم وإذلالهم، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية بسبب غلاء المعيشة وانعدام الأمن".من جهتها اختارت قائمة "كلنا للوطن" الإئتلافية، المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة أريانة، الإحتكاك بالمواطنين في المقاهي والمحلات التجارية والأحياء السكنية، بكل من رواد والتضامن وأريانة المدينة، أين كانت لها لقاءات خاصة بالشباب، لحثه على القيام بواجبه الإنتخابي واختيار القائمة لتكون "صوته المسموع في البرلمان".وقد استعرض رئيس هذه القائمة، لطفي القلمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهم نقاط برنامجه الإنتخابي في أريانة والمتمثلة أساسا في العمل على "إيجاد حلول للمشاكل البيئية والعمرانية والإجتماعية لمتساكني الجهة وسبل الحد من الإكتظاظ المروري والإنتصاب الفوضوي وتعزيز الهياكل الأمنية بالتجهيزات العصرية والموارد البشرية وخاصة تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية وتطوير القطاعات الفلاحية والصناعية ودعم تشغيلية الشباب، بتوفير القروض لإحداث المؤسسات الصغرى والتشجيع على المبادرات الخاصة ومقاومة كافة أشكال الجريمة والعنف وتطبيق القانون".