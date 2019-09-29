تشريعية 2019- منوبة : تسجيل 30 مخالفة انتخابية خلال 504 أنشطة منذ انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- سجّلت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ، إلى غاية اليوم الاحد بالدائرة الانتخابية بمنوبة (اليوم 16 من الحملة)، 30 مخالفة خلال 504 أنشطة دعائية معلن بالهيئة منذ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع اجراءها يوم الاحد القادم 06 اكتوبر ، وفق عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات احمد دويك.وأوضح دويك لمكتب (وات) بمنوبة ظهر اليوم الاحد أن المخالفات التي تم تسجيلها تم تحريرها من قبل اعوان مراقبة الحملة بالهيئة 17 مخالفة منها في حق قائمات حزبية و09 مخالفات لقائمات مستقلة و03 مخالفات في حق قائمات ائتلافية.وقد تعلقت المخالفات بتعليق بيانات وملصقات في غير الاماكن المخصصة لها، وعدم التصريح بالوكيل المالي وبالاشهار السياسي على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال اعتماد الصفحات المدعّمة.واضاف ان الحملة سجّلت جريمتين انتخابيتين تعلّقتا باستغلال أطفال في الحملة وتعليق بيانات وملصقات على جدران مؤسسات عمومية (المركز الوسيط للصحة في المرناقية) مشيرا إلى أن الهيئة الفرعية وجهت تنابيه في الغرض الى الممثلين القانونيين للقائمات التي ارتكبت جملة المخالفات .وأهاب ادويك بالقائمات التحلّي بروح المنافسة واحترام الغير خلال ما تبقى من الحملة والالتزام بضوابط الحملة مؤكدا حصول بعض المناوشات بين قواعد الاحزاب خلال الانشطة الانتخابية وتشكّي بعض القائمات من المضايقات .يذكر ان الحملة بدائرة منوبة شهدت منذ انطلاقها تنظيم 504 أنشطة معلن عنها بالشباك الموحد للانشطة الانتخابية المركّز بمقرّ بلدية منوبة وقد تصدّرت قائمتا حركة النهضة وعيش تونسي قائمة الاكثر انشطة على مستوى 57 قائمة مترشحة بالدائرة منها 26 قائمة حزبية و20 مستقلة و11 ائتلافية.