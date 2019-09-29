تشريعية 2019 - صفاقس1: مرور بعض القائمات إلى السرعة القصوى في أنشطتها الدعائية، مقابل نسق محتشم لبعض القائمات الأخرى

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- تميّز اليوم السادس عشر من الحملة الخاصة بالإنتخابات التشرعية في دائرة صفاقس 1, بمرور بعض القائمات المترشحة لعضوية المجلس التشريعي القادم، إلى السرعة القصوى في أنشطتها الدعائية، فيما تواصل بعض القائمات الأخرى حملتها بشكل محتشم أو يكاد يكون منعدما.وقد استاثرت قائمة "ائتلاف الكرامة"، بتنظيم 14 نشاطا قام به أعضاؤها في مختلف المناطق والأحياء التابعة لدائرة صفاقس1 وذلك من بين 44 نشاطا تم تسجيلها في الشباك الموحد التابع للهيئة الفرعية للإنتخابات صفاقس1.وتمثلت أنشطة قائمة "ائتلاف الكرامة" لطرح برنامجها الإنتخابي، في تركيز عديد الخيمات الدعائية في كل من السوق الأسبوعية بساقية الدائر وحي "الأنس" بطريق تونس ومنطقة "السدرة" بطريق تونس وبمنطقة السلطنية وبمنطقة "عين بن سليمة" التابعة لساقية الدائر ومنطقة "الحفارة" بساقية الدائر و"زنقة بن حمادو" بطريق تونس وبطريق المهدية وحي "حمزة" بطريق سيدي منصور وبمنطقة الشيحية، فضلا عن تنظيم مقهى سياسي بمنطقة "اللوزة" التابعة لمعتمدية جبنيانة.من ناحيتها عملت قائمة "يد وحدة" الإئتلافية، مع نهاية هذا الأسبوع قبل الأخير من الحملة الإنتخابية، على تكثيف أنشطتها الدعائية وتنويعها وذلك من خلال تركيز خيمات دعائية وسط السوق الأسبوعية بالعامرة وبمفترق ساقية الزيت ومنطقة "السدرة" بطريق تونس ومنطقة "بوجربوع" التابعة لمعتمدية منزل شاكر، إضافة إلى تنظيم مقهيين سياسيين في كل من معتمدية بئر علي بن خليفة ومعتمدية منزل شاكر.وبدورهم ركّز أعضاء قائمة حركة "النهضة"، نشاطهم للتعريف بأبرز تعهداتهم الإنتخابية لدى العموم، على تركيز خمسة خيمات دعائية في مناطق مختلفة وهي ساقية الدائر وساقية الزيت والحنشة ومنطقة "بوجربوع " التابعة لمعتمدية منزل شاكر وداخل السوق الأسبوعية بالعامرة.أما قائمة "قلب تونس" الحزبية، فخيّرت الإعتماد على الدعاية الميدانية والإتصال المباشر مع المواطنين، لتفسير برنامجها الإنتخابي، إذ قام مرشحوها بزيارة ميدانية لعديد المناطق وهي حي "الأنس" بطريق تونس وساقية الدائر وعديد المناطق التابعة لمعتمديتي منزل شاكر والحنشة.وقد واصلت بعض القائمات الأخرى المترشحة للمجلس النيابي القادم عن دائرة صفاقس1، حملاتها الإنتخابية، بشكل محتشم، إذ اقتصر النشاط الدعائي لقائمة "عيش تونسي" الإئتلافية، على نصب خيمة دعائية داخل السوق الأسبوعية بالعامرة.نشاط مماثل بادر به أعضاء قائمات "تونس أخرى" الإئتلافية وحزب "قوى 14 جانفي" وحزب "حركة الشباب نحن لها" بمنطقة ساقية الزيت وقائمة حزب "آفاق تونس" بمنطقة السبعي التابعة لساقية الدائر وقائمة ائتلاف"الجبهة" بمفترق ساقية الدائر.أعضاء قائمة حزب "الإتحاد الشعبي الجمهوري"، اعتمدوا من ناحيتهم على التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع مطويات داخل السوق الأسبوعية بالعامرة، بينما فضّل أعضاء قائمة "الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي"، الائتلافية، تنظيم مقهى سياسي بمعتمدية العامرة.وبدورها ركزت قائمة "حركة الشعب"، الحزبية، نشاطها الدعائي، وسط السوق الأسبوعية بساقية الدائر والمناطق والأحياء السكنية المجاورة لها، حيث قام أعضاؤها بالتواصل المباشر مع المواطنين ووزعوا مطويات تعرف ببرنامجهم الإنتخابي الذي يراهن أساسا، وفق ما أفاد به رئيس القائمة، عبد السلام بن عمارة، مكتب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على "إدراج دائرة صفاقس1 كمنطقة ذات أولوية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وتحقيق العدالة الإجتماعية والقطع مع سياسة الإقتراض والتداين".يُذكر أن عدد القائمات المترشحة لمجلس النواب القادم عن دائرة صفاقس1، يبلغ 52 قائمة، موزعة بين حزبية وائتلافية ومستقلة وذلك من أجل التنافس على 7 مقاعد داخل البرلمان.