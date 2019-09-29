إلانتخابات التشريعية 2019-قفصة: القائمة الائتلافية ''تونس أخرى'' تركّز نشاطها الدعائي بمدينة المتلوي

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- تحوّل يوم الاحد مرشّحو القائمة الائتلافية "تونس أخرى" المترشّحة للانتخابات البرلمانية بدائرة قفصة إلى مدينة المتلوي حيث قام رئيسها منجي ظواهري وأعضاؤها وعدد من أنصارها بجولة لتوزيع مطويات دعائية وللتواصل المباشر مع الناخبين , وهي جولة شملت على وجه الخصوص سوق حي الطرابلسية وأحياء سكنية .وذكر منجي ظواهري في تصريح لوات أنّ أبرز عنوان في برنامجه الانتخابي الذي يخوض به إنتخابات يوم 6 أكتوبر القادم هو منوال جديد للتنمية بقفصة يقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة بدل نهج تنموي أحادي الجانب هو الفسفاط .واعتبر أن منوال جديد للتنمية في قفصة ممكن في حال تغيّرت سياسة الدولة تجاه هذه المنطقة من خلال سياسات جديدة تعتمد تنمية الانشطة الفلاحية بإحياء الاراضي وتعبئة المياه وإحكام إستغلالها ومعالجة أسباب إستنزاف مياه الموائد المائية وفتح ملفّ الاراضي الدولية والاشتراكية في إتجاه تسويتها.وأضاف رئيس قائمة إئتلاف "تونس أخرى" أنّ منوالا جديدا للتنمية يتطلّب كذلك مناخا ملائما للاستثمار وتوفير الشروط الضرورية لتتحوّل قفصة إلى وجهة لجلب الاستثمار الفلاحي والصناعي والسياحي من ذلك تعصير شبكة الطرقات والمسالك وخلق مندوبية جهوية للسياحة .وتعهّد منجي ظواهري في حال نالت قائمته ثقة الناخبين يوم 6 أكتوبر القادم بأن يضع خطّة لتفعيل شركات البيئة والغراسة لتصبح شركات منتجة مضيفا بأنّه سيسعى كذلك إلى مراجعة نظام جراية متقاعدي شركة فسفاط قفصة .وتتنافس سبعون قائمة مستقلة وإئتلافية وحزبية بدائرة ولاية قفصة من أجل نيل ثقة الناخبين يوم 6 أكتوبر القادم والفوز بمقاعد هذه الدائرة بالبرلمان /7 مقاعد/ .