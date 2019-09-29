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سباق ''ران اين قرطاج''- فوز عاطف سعد في الرجال ونهى الخميسي في السيدات

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - فاز العداء عاطف سعد من الجمعية العسكرية بتونس بالنسخة الخامسة لسباق "ران اين قرطاج" الذي اقيم اليوم الاحد بالضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة حوالي 3000 عداء وعداءة من 25 جنسية مختلفة.

وقطع سعد، الفائز بالنسختين الماضيتين، مسافة 16 كلم في 51 دقيقة و49 ثانية متقدما على زميله في الجمعية العسكرية بتونس خليل السلطاني (54د و28ث) فيما حل وليد مراد من البحرية ببنزرت في المركز الثالث (55د و01ث).


وفي صنف السيدات فازت نهى الخميسي (اولمبيك الدندان) بالسباق قاطعة المسافة في 1س و10د و44ث متقدمة على مريم الخالدي (رانينغ قرطاج) 1س و13د و44ث وامنة قمعون (القيروان) 1س و13د و59ث.

ويذكر ان نهى الخميسي كانت انهت النسخة الرابعة في المركز الثاني.

  
  
     
  
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