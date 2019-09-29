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تشريعية2019-سوسة: قائمة ''التحالف من اجل تونس'' تقدم برنامجها الانتخابي للناخبين بسيدي بوعلي

Dimanche 29 Septembre 2019

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - قال رئيس القائمة الحزبية "التحالف من اجل تونس" المترشحة بالدائرة الانتخابية بسوسة علي بن ميم انه عرض امس السبت في اطار جولته الانتخابية برنامج قائمته الانتخابي على الناخبين والناخبات في معتمدية سيدي بوعلي، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على خلق توازن بين مختلف مناطق ولاية سوسة والتحرك الجدي من اجل تسوية الوضعية العقارية، وفق تعبيره.

وأضاف علي بن ميم في تصريح ل(وات) ان قائمته ستجتهد لرد الاعتبار للشباب وإدماجه بالمخططات التنموية للدولة وستعمل على رفع مستوى العيش في الأحياء الشعبية وتطوير القطاع الصحي وإرساء ضمانات قانونية لحماية المرأة في القطاع الفلاحي.


وستعرض قائمة "التحالف من اجل تونس" وفق رئيسها مبادرات تشريعية لمراجعة مجلة المحروقات واتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية، وكذلك لوضع القطاع الفلاحي على راس الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من منوال تنمية جديد يضمن خلق الثروة ويحقق الامن الغذائي.

وتعهد بن ميم، في حال نيله ثقة المنتخبين، بالعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين والترفيع في المنح العائلية ومكافحة التهريب وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح التعليم عبر مراجعة المناهج التربوية والزمن المدرسي وتحسين ظروف عمل المربين.

  
  
     
  
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