تشريعية2019-سوسة: قائمة ''التحالف من اجل تونس'' تقدم برنامجها الانتخابي للناخبين بسيدي بوعلي

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - قال رئيس القائمة الحزبية "التحالف من اجل تونس" المترشحة بالدائرة الانتخابية بسوسة علي بن ميم انه عرض امس السبت في اطار جولته الانتخابية برنامج قائمته الانتخابي على الناخبين والناخبات في معتمدية سيدي بوعلي، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على خلق توازن بين مختلف مناطق ولاية سوسة والتحرك الجدي من اجل تسوية الوضعية العقارية، وفق تعبيره.
وأضاف علي بن ميم في تصريح ل(وات) ان قائمته ستجتهد لرد الاعتبار للشباب وإدماجه بالمخططات التنموية للدولة وستعمل على رفع مستوى العيش في الأحياء الشعبية وتطوير القطاع الصحي وإرساء ضمانات قانونية لحماية المرأة في القطاع الفلاحي.
وستعرض قائمة "التحالف من اجل تونس" وفق رئيسها مبادرات تشريعية لمراجعة مجلة المحروقات واتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية، وكذلك لوضع القطاع الفلاحي على راس الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من منوال تنمية جديد يضمن خلق الثروة ويحقق الامن الغذائي.
وتعهد بن ميم، في حال نيله ثقة المنتخبين، بالعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين والترفيع في المنح العائلية ومكافحة التهريب وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح التعليم عبر مراجعة المناهج التربوية والزمن المدرسي وتحسين ظروف عمل المربين.
وأضاف علي بن ميم في تصريح ل(وات) ان قائمته ستجتهد لرد الاعتبار للشباب وإدماجه بالمخططات التنموية للدولة وستعمل على رفع مستوى العيش في الأحياء الشعبية وتطوير القطاع الصحي وإرساء ضمانات قانونية لحماية المرأة في القطاع الفلاحي.
وستعرض قائمة "التحالف من اجل تونس" وفق رئيسها مبادرات تشريعية لمراجعة مجلة المحروقات واتفاقيات استغلال الثروات الطبيعية، وكذلك لوضع القطاع الفلاحي على راس الاستراتيجيات الوطنية، وذلك من منوال تنمية جديد يضمن خلق الثروة ويحقق الامن الغذائي.
وتعهد بن ميم، في حال نيله ثقة المنتخبين، بالعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للمتقاعدين والترفيع في المنح العائلية ومكافحة التهريب وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن وإصلاح التعليم عبر مراجعة المناهج التربوية والزمن المدرسي وتحسين ظروف عمل المربين.
En continu
- Hier 18:05 قيس سعيد بديل مورو .. فمن بديل النهضة؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:34
|18:08
|15:33
|12:17
|06:12
|04:46
|
26°
|26°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|26°-22
|30°-22
|32°-21
|29°-21
|24°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 173) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 077) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 407) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 245) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 348) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 675) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 72 421) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 70 329) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 614) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 509) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 553) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 899) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 854) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 623) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 218) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 185) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 941) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 036) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 555) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 48 140) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: بولبابه سالم لنبيل بافون : لا مجال للتلاعب بإرادة الشعب