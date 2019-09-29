تشريعية2019-بن عروس: إصلاح المنظومة الجبائية ودعم القطاع الفلاحي والتقليص من التضخم ثوابت في برنامج قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- من ابرز النقاط التي تطرحها قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية المترشحة عن دائرة بن عروس، إصلاح المنظومة الجبائية، ودعم القطاع الفلاحي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي مستقبل الأجيال القادمة، والتقليص من ارتفاع نسب التضخم.وبين رئيس القائمة مراد المولهي في تصريح لمكتب (وات) إن برنامج القائمة هو من صلب ثوابت الحزب الذي سيعمل على إعادة تركيز المؤسسات الدستورية وتكريس حق الشعب في السيادة على ثرواته والقيام بالدور الرقابي والتمثيلي على أكمل وجه بالنسبة للنائب.وعن البرامج المتعلقة بجهة بن عروس، قال المولهي انها تتعلق بمعالجة إشكاليات مجالية تتصف بها الجهة لكونها تمثل مدينة عبور وتوسم بالسلبية في تعاملها مع هذا المجال، وهو مايستدعي نظرة أخرى لتاطير هذا البعد والتحكم فيه بإيجابية، الى جانب ماتعانيه الجهة من تشتت في انتصاب المؤسسات العمومية بها على نحو لايحقق الجدوى المطلوبة منها.وستعمل القائمة في هذا السياق على تركيز فضاءات قرب تجمع كل المؤسسات العمومية وانجاز قطب صحي جامعي بالجهة فضلا عن السعي لتوسعة الميناء التجاري برادس وجعل المناطق الصناعية اكثر انفتاحا على المدن المحاذية لها ثقافيا واجتماعيا.