تشريعية2019-بن عروس: العمل على برنامج للحمائية الاقتصادية القطاعية وفض الإشكالات العقارية للأراضي الاشتراكية ثوابت في برنامج قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري

Dimanche 29 Septembre 2019
وات - قال رئيس قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري المترشحة عن الدائرة الانتخابية ببن عروس جمالي بوضوافي ، إن أهم النقاط التي يطرحها حزبه هو مفهوم الحمائية الاقتصادية القطاعية للحفاظ على ديمومة بعض الصناعات امام المنافسة الخارجية.
وتابع البوضوافي ، في تصريح ل(وات) ان تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي سيضعف من مردودية بعض القطاعات الناشطة وهو مايستدعي افرادها بهذه الحمائية، وفق تقديره، واضاف ان حزبه عازم على تطبيق القانون على الجميع وإعادة الاعتبار للعمل السياسي بعيدا عن المناكفات والسعي نحو اخلقة الحياة السياسية.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الموجه للجهة، افاد البوضوافي انه يرتبط باشكالات عامة وقع تشخيصها من الجميع على غرار معالجة التلوث البحري على مستوى الشريط الساحلي ووادي مليان، وفض مشكلة المقاسم الفلاحية وتوزيعها بعدالة اكثر على مستحقيها، وتحقيق الربط بين الجهات عبر شبكات النقل العمومي.
وتابع البوضوافي ، في تصريح ل(وات) ان تحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي سيضعف من مردودية بعض القطاعات الناشطة وهو مايستدعي افرادها بهذه الحمائية، وفق تقديره، واضاف ان حزبه عازم على تطبيق القانون على الجميع وإعادة الاعتبار للعمل السياسي بعيدا عن المناكفات والسعي نحو اخلقة الحياة السياسية.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الموجه للجهة، افاد البوضوافي انه يرتبط باشكالات عامة وقع تشخيصها من الجميع على غرار معالجة التلوث البحري على مستوى الشريط الساحلي ووادي مليان، وفض مشكلة المقاسم الفلاحية وتوزيعها بعدالة اكثر على مستحقيها، وتحقيق الربط بين الجهات عبر شبكات النقل العمومي.
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Par:legitme (Tunisia )
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