تشريعية2019-سيدي بوزيد: ارتفاع نسق الحملة الانتخابية وتسجيل 12 مخالفة انتخابية

Dimanche 29 Septembre 2019



وات

- ارتفع نسق الحملة الانتخابية بدائرة سيدي بوزيد مع دخولها اسبوعها الاخير، حيث بادرت اغلب القائمات المترشحة بالاتصال بالمواطنين للتعريف بأعضائها وبرامجها الانتخابية وقد ركزت بالأساس على الاسواق الاسبوعية بمختلف المعتمديات.وبين رئيس القائمة المستقلة ارادة شعب حكيم عافي، خلال قيامه بحملة لتوزيع المطويات بمعتمدية الرقاب ان برنامجه الانتخابي يهدف بالاساس الى العناية بالشباب وخاصة العاطلين عن العمل واصحاب الشهائد العليا من خلال تمكينهم من مجانية النقل العمومي ومنحة بطالة، وتسوية وضعية العاملات الفلاحيات وتوفير التغطية الاجتماعية لهن وتوفير وسائل نقل مؤمنة، ومحاربة العنف ضد المراة.واضاف ان برنامج القائمة يتضمن ايضا حل مشكلة الاراضي الدولية، واسناد مقاسم فلاحية بأسعار رمزية للعائلات محدودة الدخل ولأصحاب الشهائد العليا، واحداث مستوصفات بكل الجهات الريفية وتزويدها بجميع المعدات الصحية وتوفير اطباء الاختصاص، وتمكين العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من دفاتر علاج مجانية، ومنح واحداث ابار سطحية عميقة بالمناطق الفلاحية لتشجيع الفلاحين على الاستثمار وتمتيعهم بالمنح والامتيازات.كما شهدت الولاية، خاصة بمناسبة انتظام السوق الاسبوعية بمختلف المعتمديات، حملات انتخابية لعديد القائمات، من بينها قائمات عيش تونسي والحزب الحر الدستوري والبيان وتيار المحبة واحبك يا شعب والاتحاد الديموقراطي الاجتماعي ونداء تونس.من جهته اكد نبيل جلالي المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد في تصريح ل(وات) انه تم تسجيل 12 مخالفة انتخابية تم ارتكابها منذ انطلاق الحملة وهي تتعلق بالتعليق خارج الاماكن المخصصة (4 مخالفات) وعدم الاعلان عن نشاط انتخابي (6 مخالفات) واستعمال اطفال قصر في الحملة ومخالفة تراتيب توزيع المنح.