تشريعية 2019-اريانة: قائمة ''الاتحاد الشعبي الجمهوري'' تتعهد بالدفاع عن مصالح الجهة وتحسين ظروف عيش المواطنين

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- قال عبد الوهاب الشنوفي رئيس قائمة "الاتحاد الشعبي الجمهوري" الحزبية المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية اريانة، لـ(وات)، إن "الهدف من الترشح خدمة اهالي جهة اريانة وتحسين ظروف عيش المتساكنين، خصوصا وأن العديد من المشاكل ذات الصلة بالبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية ما زالت تراوح مكانها الى جانب تردي خدمات النقل والصحة والتربية في العديد من المناطق بالجهة لاسيما المناطق الشعبية ".واعتبر الشنوفي، وهو ربان سفينة متقاعد، أن "العمل النيابي فرصة للاسهام في المجهود الوطني لتحقيق تطلعات المواطن في العيش الكريم وتغيير بعض القوانين والانظمة المكبلة للحياة السياسية والاقتصادية فضلا عن السعي ليكون النائب قدوة للاخر في احترام القانون والتحلي بروح المسؤولية " .ومن ابرز تعهدات قائمة "الاتحاد الشعبي الجمهوري" باريانة "السهر على تسوية بعض الوضعيات العقارية وتطوير البنية التحتية وخاصة حماية مدينة اريانة من الفيضانات واحداث المسبح البلدي، الذي ينتظره العديد من الشباب، الى جانب النهوض بالقطاع الرياضي وتحسين تشغيلية الشباب بالتشجيع على احداث المؤسسات الصغرى وجلب الاستثمار".وقد تسارعت وتيرة الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة للتشريعية باريانة في يومها الخامس عشر من خلال توزع اعضاء العديد من القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية في مختلف المناطق بالجهة على غرار التضامن واريانة المدينة ورواد وسكرة، حيث قام اعضاؤها بتوزيع المطويات والاتصال المباشر مع المواطنين في محاولة لاستمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدتهم.ومن أبرز القائمات المترشحة التي جابت شوارع واحياء اريانة المدينة، قائمات احزاب "نداء تونس" و"تحيا تونس" و"البديل التونسي" و"المؤتمر من اجل الجمهورية و"امل تونس" وحركة النهضة، فيما خيرت العديد من القائمات المستقلة التواصل مع الشباب في الاحياء الشعبية بكل من التضامن والمنيهلة ورواد من ذلك قائمات "الامتياز" و"حركة شباب اريانة" و"غدوة خير" الى جانب الانشطة الدعائية خاصة بالاعتماد على الخيمات الانتخابية لبعض القائمات الائتلافية مثل "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" و"مواطنون ونشارك" و"ائتلاف الكرامة".