تشريعية 2019- القيروان :قائمة حزب ''البديل التونسي'' تتعهد بالمطالبة بتخصيص نسبة من مداخيل الثروات الطبيعية والباطنية لفائدة صندوق تنموي بالجهة

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- المطالبة بتخصيص نسبة من مداخيل الثروات الطبيعية والباطنية، مثل المياه الجوفية والمقاطع لفائدة صندوق تنموي بالقيروان يوفر لأصحاب الشهائد العليا التمويل الذاتي بهدف تسهيل توجههم الى المؤسسات البنكية لإحداث مشاريعهم، هي من بين النقاط التي تعهدت قائمة حزب "البديل التونسي" بالسهر على تنفيذها في برنامجها الانتخابي.كما تعهد أعضاء القائمة، برئاسة رياض فتح الله خلال تنظيمها عشية اليوم السبت لحملة اتصال مباشر وخيمة بكل من مدينة القيروان معتمدية الوسلاتية، بالعمل على تشجيع اصحاب الشهائد العليا على بعث المشاريع ومساندتهم على نجاح مشاريعهم او بإحداث مناطق صناعية متطورة في جميع المعتمديات وتقريب الخدمات.واكد رئيس القائمة في تصريح لـ(وات) انه سيتم العمل في المجال الفلاحي على توسيع المناطق السقوية والتشجيع على غراسة اشجار الزيتون ومساعدة الفلاح ودعمه وتشجيعه على استعمال الطاقات المتجددة بهدف تخفيف مصاريف الكهرباء والوقود، فضلا عن جلب فائض مياه الشمال الى الجهة والتشجيع على احداث شركات خدمات للعناية بالعاملات الفلاحيات وتأطيرهن وتوفير وسائل النقل المريحة والآمنة لهن وتوزيعهن على الضيعات الفلاحية حسب الطلب وضمان المساواة في الأجر لهن.واضاف انه سيتم العمل كذلك على احداث مصبات للمرجين واحداث مراكز لتثمينه والقضاء على المصبات العشوائية واعادة هيكلة شركات الاحياء والتنمية الفلاحية وتوزيع مقاسم فنية على اصحاب الشهائد العليا والعاطلين عن العمل وفض الاشكاليات العالقة منذ عقود وتسهيل الحصول على شهائد الملكية الفلاحية والسكنية.وتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة إلغاء الرخص والتقليص من التعقيدات الادارية ورقمنة الادارة واحداث شبابيك خدمات موحدة في جميع الجهات لتقريب الخدمة الادارية من المواطن والمطالبة بإلغاء التبعية الى ولايات اخرى وخاصة في قطاع الصحة والتكثيف من الوحدات الصحية ودعمها بالمعدات والاطباء والاطارات شبه الطبية.كما تضمن برنامج القائمة، التي تحمل شعار "القيروان حلمة "، الاسراع في انجاز المشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجامعي والسكة الحديدية والطريق السيارة بالاضافة الى انقاذ فسقية الاغالبة وتثمين قيمتها التاريخية بإحداث مركب ثقافي يضم مسرحا للهواء الطلق وقاعة سينما ومرافق ترفيهية اخرى والعمل على احداث قصر المعارض.