تشريعية 2019- منوبة : قائمة ''نداء تونس'' تهتم بالوضع العقاري وانفتاح القطب الجامعي على محيطه الصناعي والتكنولوجي

Samedi 28 Septembre 2019
وات - واصلت قائمة حركة نداء تونس بمنوبة أنشطتها الدعائية وتحركات التعريف بأعضائها في الأحياء والمناطق السكنية بولاية منوبة وتوضيح مختلف نقاط برنامجها الانتخابي.
ومن أبرز النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي، حسب تصريح رئيس القائمة عماد الرياحي ( محام)، إحداث مستشفى جهوي بمنوبة ودعم المنظومة الصحية التي تعاني اشكاليات عدة في البنية التحتية لمراكز الرعاية الاساسية ونقص الادوية والتجهيزات ونقص الاطار الطبي، مع العمل على تقريب المؤسسات الاستشفائية من المواطن.
وتحرص القائمة على تحسين خدمات النقل والربط بين المعتمديات ومع المناطق الصناعية بما من شأنه أن يساهم في حل مشكلة التشغيل وتحقيق فرص عمل للعاطلين بالإضافة إلى مكافحة الجريمة وفض المشاكل العقارية بالجهة.
واضاف ان القائمة ركزت ايضا برنامجها على الشباب والتشغيل وتفعيل القطب الجامعي وضمان إشعاعه على محيطه، من مناطق صناعية ، على غرار القطب الصناعي بالفجة والقطب التكنولوجي بمنوبة مع ربطه بمختلف مجالات الاستثمار التي تستقطبه.
كما تعهدت القائمة بتسوية الوضع العقاري وحل المشاكل العالقة في هذا المجال مع تسوية وضعية التجمعات السكنية بالأراضي الدولية بالمناطق البلدية والريفية وتعهد البنية التحتية بمختلف المناطق وتوفير جميع المرافق الضرورية لضمان العيش الكريم.
واشار رئيس القائمة الى انطلاق القائمة منذ ايام في انشطة ميدانية ولقاءات تواصلية وحوارات مع المواطنين حول البرنامج الانتخابي واولويات القائمة في ولاية منوبة.
ومن أبرز النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي، حسب تصريح رئيس القائمة عماد الرياحي ( محام)، إحداث مستشفى جهوي بمنوبة ودعم المنظومة الصحية التي تعاني اشكاليات عدة في البنية التحتية لمراكز الرعاية الاساسية ونقص الادوية والتجهيزات ونقص الاطار الطبي، مع العمل على تقريب المؤسسات الاستشفائية من المواطن.
وتحرص القائمة على تحسين خدمات النقل والربط بين المعتمديات ومع المناطق الصناعية بما من شأنه أن يساهم في حل مشكلة التشغيل وتحقيق فرص عمل للعاطلين بالإضافة إلى مكافحة الجريمة وفض المشاكل العقارية بالجهة.
واضاف ان القائمة ركزت ايضا برنامجها على الشباب والتشغيل وتفعيل القطب الجامعي وضمان إشعاعه على محيطه، من مناطق صناعية ، على غرار القطب الصناعي بالفجة والقطب التكنولوجي بمنوبة مع ربطه بمختلف مجالات الاستثمار التي تستقطبه.
كما تعهدت القائمة بتسوية الوضع العقاري وحل المشاكل العالقة في هذا المجال مع تسوية وضعية التجمعات السكنية بالأراضي الدولية بالمناطق البلدية والريفية وتعهد البنية التحتية بمختلف المناطق وتوفير جميع المرافق الضرورية لضمان العيش الكريم.
واشار رئيس القائمة الى انطلاق القائمة منذ ايام في انشطة ميدانية ولقاءات تواصلية وحوارات مع المواطنين حول البرنامج الانتخابي واولويات القائمة في ولاية منوبة.
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Par:Sly (Tunisia )
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