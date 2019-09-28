وزارة الصحة تقرر سحب الادوية التي يستعمل فيها مكون ''رانتيدين'' من الاسواق

Samedi 28 Septembre 2019
وات - قررت وزارة الصحة سحب الادوية التي يستعمل فيها المكون "رانيتيدين" RANITIDINE من الاسواق كاجراء احتياطي، لاحتمال وجود شوائب، الى حين استكمال الابحاث المجراة من قبل الاطراف المعنية، حسب وثيقة وجهتها الوزارة الى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس.
ودعت الوزارة، في ذات الوثيقة، الى سحب جميع الادوية التي تحتوي على هذا المكون والراجعة بالنظر الى مخابر ميديس وسيماد وسيف والحكمة فراما الاردن، الى جانب الوقف الفوري لتصنيع هذه الادوية الخاصة بآلام المعدة وتعمل على التخفيض من الحامض المعوي والوقاية من حرقة المعدة.
وتهم عملية السحب 4 ادوية الانتاغونين "ANTAGONINE (75 مغ و300 مغ و150 مغ و50 مغ) "ورانيديس"RANDYS(50مغ) و"رونتيديم سيناد"RANTIDINE SIMED و"رولان" ROLAN(50مغ).
ودعت الوزارة المرضى، الذين يستعملون هذه الادوية الى عدم التوقف عن تعاطيها من تلقاء انفسهم الا في حالة الاتصال بالطبيب المعالج.
ودعت الوزارة، في ذات الوثيقة، الى سحب جميع الادوية التي تحتوي على هذا المكون والراجعة بالنظر الى مخابر ميديس وسيماد وسيف والحكمة فراما الاردن، الى جانب الوقف الفوري لتصنيع هذه الادوية الخاصة بآلام المعدة وتعمل على التخفيض من الحامض المعوي والوقاية من حرقة المعدة.
وتهم عملية السحب 4 ادوية الانتاغونين "ANTAGONINE (75 مغ و300 مغ و150 مغ و50 مغ) "ورانيديس"RANDYS(50مغ) و"رونتيديم سيناد"RANTIDINE SIMED و"رولان" ROLAN(50مغ).
ودعت الوزارة المرضى، الذين يستعملون هذه الادوية الى عدم التوقف عن تعاطيها من تلقاء انفسهم الا في حالة الاتصال بالطبيب المعالج.
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Par:BABANETTOO (France )
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