Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  

وزارة الصحة تقرر سحب الادوية التي يستعمل فيها مكون ''رانتيدين'' من الاسواق

Samedi 28 Septembre 2019

Samedi 28 Septembre 2019
وات - قررت وزارة الصحة سحب الادوية التي يستعمل فيها المكون "رانيتيدين" RANITIDINE من الاسواق كاجراء احتياطي، لاحتمال وجود شوائب، الى حين استكمال الابحاث المجراة من قبل الاطراف المعنية، حسب وثيقة وجهتها الوزارة الى المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس.
ودعت الوزارة، في ذات الوثيقة، الى سحب جميع الادوية التي تحتوي على هذا المكون والراجعة بالنظر الى مخابر ميديس وسيماد وسيف والحكمة فراما الاردن، الى جانب الوقف الفوري لتصنيع هذه الادوية الخاصة بآلام المعدة وتعمل على التخفيض من الحامض المعوي والوقاية من حرقة المعدة.

وتهم عملية السحب 4 ادوية الانتاغونين "ANTAGONINE (75 مغ و300 مغ و150 مغ و50 مغ) "ورانيديس"RANDYS(50مغ) و"رونتيديم سيناد"RANTIDINE SIMED و"رولان" ROLAN(50مغ).

ودعت الوزارة المرضى، الذين يستعملون هذه الادوية الى عدم التوقف عن تعاطيها من تلقاء انفسهم الا في حالة الاتصال بالطبيب المعالج.

  
  
     
  
cadre-b179ba6e45cb16afb532e62d6a3bc4e2-2019-09-28 18:56:15






0 de 0 commentaires pour l'article 190002



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 28 سبتمبر 2019 | 29 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:34 12:17 06:12 04:45
24°
 24° % 78 :الرطــوبة
تونــس 21°
2.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
24°-2130°-2130°-2231°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    18073,6

  • (27 sept)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13925 DT        1$ =2,86136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 sept)   114,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1569695251|190002 856|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires