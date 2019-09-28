تشريعية 2019- المنستير: دورة تكوينية حول رصد المخالفات الانتخابية وتقنيات الملاحظة لفائدة 300 من ملاحظي مرصد الانتخابات لاتحاد للشغل

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- نظّم فرع المنستير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم بالمركب الثقافي بالمنستير دورة تكوينية حول تنمية قدرات ملاحظي الانتخابات الرئاسية والتشريعية لفائدة حوالي 300 ملاحظ من ولاية المنستير من ملاحظي مرصد الانتخابات الراجع بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وفق ما ذكره لــ(وات) عامر الصيادي رئيس فرع المنستير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وارتكز هذا التكوين على تكوين الملاحظين حول كيفية رصد المخالفات الانتخابية وتقنيات الملاحظة وتوثيقها وذلك خلال عملية الاقتراع والفرز، وتتنزل هذه الدورة التكوينية ضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل التي من بين بنودها تدعيم التعاون بين منظمات المجتمع المدني وخاصة دعم التعاون بين اتحاد الشغل والهيئات الدستورية وعلى رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تدعم مختلف المنظمات والجمعيات وتوفر لها مختلف الإمكانيات لتنمية قدرات الناشطين بها حسب عامر الصيادي.من ناحيته أوضح سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير في تصريح لــ(وات) أنّ جزء من هذه الدورة التكوينية خصص لتقييم أداء الملاحظين خلال الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنّ 46 ملاحظا شاركوا في ملاحظة عملية الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر الجاري بدائرة المنستير رغم أنّ الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير تقدم بقائمة تعدّ حوالي 400 ملاحظ غير أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تتمكن من توفير بطاقات اعتماد لجميع الملاحظين.وعبّر عن أمله أن تتوفر بطاقات الإعتماد للملاحظين خلال الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أنّهم ركزوا نهاية أوت 2019 مرصد الانتخابات بالمنستير.