تشريعية 2019- سليانة: رئيس القائمة المستقلة ''الاقلاع'' يتعهد بحل اشكالات المشاريع المعطلة بالجهة

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- تعهد المترشح للإنتخابات التشريعية عن القائمة المستقلة " الاقلاع"، زهير الرجبي، بالدائرة الانتخابية سليانة، خلال تنظيمه صباح اليوم السبت، لاجتماع شعبي بسليانة المدينة، بالعمل على حل الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة بالجهة.وأضاف المترشح، أن برنامج قائمته الانتخابية يتضمن العمل على تعصير البنية التحتية باعتبار أن الجهة تتوسط 7 ولايات، فضلا عن تطوير الخدمات الصحية حتى تكون لائقة للجميع، وتطوير التعليم العمومي والسعي الى تعميم الغاز الطبيعي على كامل مناطق الولاية.وأشار، في سياق متصل، إلى ضرورة محاربة كافة مظاهر الفساد وارساء سياسة شفافة تساعد على دفع التنمية والنهوض بمختلف القطاعات بالجهة.