تشريعية 2019-أريانة: القائمة المستقلة ''البيئة والتنمية'' تدعم الاقتصاد الأخضر وتدعو لتأمين حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة

Samedi 28 Septembre 2019
وات - تسعى قائمة "البيئة والتنمية" المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية أريانة، برئاسة خالد كبوس، الى دعم الاقتصاد الأخضر وتأمين حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، وذلك ضمن برنامجها الانتخابي الذي تواصل تقديمه لأهالي ومتساكني مختلف مناطق الجهة، من خلال التواصل المباشر معهم في مختلف مواقع العمل وخاصة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمنازل بالاحياء السكنية.
وقد استعرض رئيس القائمة، خالد كبوس، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، أهم نقاط برنامجه الانتخابي الذي يضم بالخصوص التعهد بـ"حماية المحيط والبيئة وتكريس مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر لتحسين الشأن الاجتماعي والصحي والتضامني للافراد والمجموعات وتأمين حق الاجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة وتجنيبها أضرار الامراض والمخاطر المتأتية من التلوث بمختلف انواعه والتحذير من مخاطر التغييرات المناخية والحرائق التي تلتهم الغطاء الغابي والنباتي في العديد من المناطق"، وفق تعبيره.
كما يدعو البرنامج الانتخابي، بحسب المصدر ذاته، إلى "ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من الاعتداءات على الطبيعة والثروات الطبيعية باعتبارها خزان أمان للاجيال القادمة"، إلى جانب الدعوة "لخلق مسارات حقيقية وناجعة للاقتصاد الاخضر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال البيئي من احداث مشاريع اقتصادية بييئة تساعد على خلق مواطن شغل وحماية البيئة والمحيط في الان ذاته مع دعم حملات التحسيس والتوعية خاصة لدى الناشئة باهمية المحافظة على البيئة كعنصر حياة واستمرارية فوق كوكب الارض".
هذا وتواصل قائمة "البيئة والتنمية " المستقلة بأريانة نشاطها الدعائي من خلال توزيع المطويات والاتصال المباشر مع المواطن بمناطق رواد وسكرة واريانة المدينة والتضامن والمنيهلة وسيدي ثابت وقلعة الاندلس وخاصة بالفضاءات التجارية الكبرى ومحطات النقل العمومي والمؤسسات الجامعية.
وقد استعرض رئيس القائمة، خالد كبوس، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، أهم نقاط برنامجه الانتخابي الذي يضم بالخصوص التعهد بـ"حماية المحيط والبيئة وتكريس مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر لتحسين الشأن الاجتماعي والصحي والتضامني للافراد والمجموعات وتأمين حق الاجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة وتجنيبها أضرار الامراض والمخاطر المتأتية من التلوث بمختلف انواعه والتحذير من مخاطر التغييرات المناخية والحرائق التي تلتهم الغطاء الغابي والنباتي في العديد من المناطق"، وفق تعبيره.
كما يدعو البرنامج الانتخابي، بحسب المصدر ذاته، إلى "ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من الاعتداءات على الطبيعة والثروات الطبيعية باعتبارها خزان أمان للاجيال القادمة"، إلى جانب الدعوة "لخلق مسارات حقيقية وناجعة للاقتصاد الاخضر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال البيئي من احداث مشاريع اقتصادية بييئة تساعد على خلق مواطن شغل وحماية البيئة والمحيط في الان ذاته مع دعم حملات التحسيس والتوعية خاصة لدى الناشئة باهمية المحافظة على البيئة كعنصر حياة واستمرارية فوق كوكب الارض".
هذا وتواصل قائمة "البيئة والتنمية " المستقلة بأريانة نشاطها الدعائي من خلال توزيع المطويات والاتصال المباشر مع المواطن بمناطق رواد وسكرة واريانة المدينة والتضامن والمنيهلة وسيدي ثابت وقلعة الاندلس وخاصة بالفضاءات التجارية الكبرى ومحطات النقل العمومي والمؤسسات الجامعية.
En continu
- Hier 22:23 جامعة صفاقس وأزمة الساعات الإضافية
- Hier 20:20 ''الله يرحم الأم إلي جابتك يا قيس''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:34
|12:17
|06:12
|04:45
|
24°
|24°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|24°-21
|30°-21
|30°-22
|31°-21
|29°-22
Follow @babnet_Tunisie
(200 050) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(146 015) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 354) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(119 177) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 319) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(110 541) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 71 651) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 68 906) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 572) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 487) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 334) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 467) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 52 850) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 52 826) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 609) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 175) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 150) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 894) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 020) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 281) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
Par:BABANETTOO (France )
Sur: المنجي الرحوي: اصواتي ذهبت الى الزبيدي بسبب الفوت اوتيل