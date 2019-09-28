تشريعية 2019-أريانة: القائمة المستقلة ''البيئة والتنمية'' تدعم الاقتصاد الأخضر وتدعو لتأمين حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- تسعى قائمة "البيئة والتنمية" المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية أريانة، برئاسة خالد كبوس، الى دعم الاقتصاد الأخضر وتأمين حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، وذلك ضمن برنامجها الانتخابي الذي تواصل تقديمه لأهالي ومتساكني مختلف مناطق الجهة، من خلال التواصل المباشر معهم في مختلف مواقع العمل وخاصة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية والمنازل بالاحياء السكنية.وقد استعرض رئيس القائمة، خالد كبوس، في تصريح لـ(وات)، اليوم السبت، أهم نقاط برنامجه الانتخابي الذي يضم بالخصوص التعهد بـ"حماية المحيط والبيئة وتكريس مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر لتحسين الشأن الاجتماعي والصحي والتضامني للافراد والمجموعات وتأمين حق الاجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة وتجنيبها أضرار الامراض والمخاطر المتأتية من التلوث بمختلف انواعه والتحذير من مخاطر التغييرات المناخية والحرائق التي تلتهم الغطاء الغابي والنباتي في العديد من المناطق"، وفق تعبيره.كما يدعو البرنامج الانتخابي، بحسب المصدر ذاته، إلى "ترشيد استغلال الموارد الطبيعية والحد من الاعتداءات على الطبيعة والثروات الطبيعية باعتبارها خزان أمان للاجيال القادمة"، إلى جانب الدعوة "لخلق مسارات حقيقية وناجعة للاقتصاد الاخضر وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال البيئي من احداث مشاريع اقتصادية بييئة تساعد على خلق مواطن شغل وحماية البيئة والمحيط في الان ذاته مع دعم حملات التحسيس والتوعية خاصة لدى الناشئة باهمية المحافظة على البيئة كعنصر حياة واستمرارية فوق كوكب الارض".هذا وتواصل قائمة "البيئة والتنمية " المستقلة بأريانة نشاطها الدعائي من خلال توزيع المطويات والاتصال المباشر مع المواطن بمناطق رواد وسكرة واريانة المدينة والتضامن والمنيهلة وسيدي ثابت وقلعة الاندلس وخاصة بالفضاءات التجارية الكبرى ومحطات النقل العمومي والمؤسسات الجامعية.