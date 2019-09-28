انتخاب سليم خلبوس عميدا جديدا للوكالة الجامعية للفرنكوفونية

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- انتخب مجلس إدارة الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي التونسي سليم خلبوس عميدا جديدا للوكالة في ولاية تدوم 4 سنوات قابلة للتجيد مرة واحدة وفق بيان صادر أمس عن الوكالة.وسيتولى خلبوس مهامه بداية من يوم 8 ديسمبر القادم خلفا للعميد الحالي الأستاذ الجامعي الفرنسي جون بول دو غودمار المنتخب منذ 2015 وسيشرف على التسيير الإداري للوكالة التي تأسست منذ 60 عاما وتعد واحدة من أبرز المنظمات الدولية للتعليم العالي وتضم 944 عضوا من 116 بلدا.وتم تعيين خلبوس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة يوسف الشاهد في 20 أوت 2016 وهو متحصل على شهادة الدكتوراه في التصرف وشهادة الدراسات المعمقة في التصرف في المؤسسات من جامعة تولوز بفرنسا وشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بتولوز.وخلبوس (48 عاما) هو أيضا باحث جامعي درس بالجامعة التونسية منذ سنة 1995 بتونس كما درس بفرنسا والمغرب ولبنان بصفته أستاذا زائرا وله عديد المقالات والمداخلات في مجالات علمية متنوعة مثل التصرف في إطار متعدد الثقافات وروح المبادرة والاتصال والتسويق.وتم انتخابه مديرا لمعهد الدراسات التجارية العليا بجامعة قرطاج في سنة 2011 وانتخب مرة ثانية في سنة 2014 وقد تقلد قبل ذلك العديد من المهمات بالمؤسسات الجامعية من بينها رئيس قسم ورئيس اللجنة الوطنية القطاعية للاعتماد،إضافة إلى عضوية اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم العالي وكذلك لجان انتداب مدرسين جامعيين.كما نشط في المجتمع المدني صلب العديد من الجمعيات الأكاديمية والبحثية والخيرية وهو مؤسس ورئيس تحرير "المجلة التونسية للتسويق" كما عمل في القطاع الخاص حيث بعث مؤسستين مختصتين في التنمية الاستراتيجية ودراسات السوق والاتصال وتكنولوجيات المعلومات.