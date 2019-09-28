13 أكتوبر 2019 موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (انيس الجربوعي)

Samedi 28 Septembre 2019
وات - أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنيس الجربوعي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، موعد 13 أكتوبر 2019 لإجراء الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد أجري يوم 15 سبتمبر الحالي، وأسفر عن حصول المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 بالمائة وحصول المترشح نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، على المركز الثاني ب15.58 بالمائة، ومرورهما إلى الدور الثاني.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس، قد أعلنت في بلاغ لها أول أمس الخميس، عن ورود 5 ملفات طعن بالإستئناف، ضد الأحكام الصادرة في الطور الأول، بخصوص نتائج الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".
وبينت أنّه تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية للملفات المذكورة، لليوم السبت، كما أنّه سيقع تحديد تاريخ التصريح بالأحكام عند ختم المرافعات فيها، على ألا يتجاوز ذلك في كل الأحوال يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019.
يُذكر أنّ الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وتقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد أجري يوم 15 سبتمبر الحالي، وأسفر عن حصول المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 بالمائة وحصول المترشح نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، على المركز الثاني ب15.58 بالمائة، ومرورهما إلى الدور الثاني.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس، قد أعلنت في بلاغ لها أول أمس الخميس، عن ورود 5 ملفات طعن بالإستئناف، ضد الأحكام الصادرة في الطور الأول، بخصوص نتائج الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".
وبينت أنّه تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية للملفات المذكورة، لليوم السبت، كما أنّه سيقع تحديد تاريخ التصريح بالأحكام عند ختم المرافعات فيها، على ألا يتجاوز ذلك في كل الأحوال يوم الإثنين 30 سبتمبر 2019.
يُذكر أنّ الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدّم بها عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وتم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلا، تقدّم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلا، ورفضها، أصلا، وتقدّم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد.
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