تشريعية 2019-منوبة: القائمة المستقلة ''غدوة خير'' تركز على إشكاليات القطاع الفلاحي وصعوبات الفلاحين

Samedi 28 Septembre 2019



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- تواصل القائمة المستقلة "غدوة خير" بالجّديدة من ولاية منوبة، حملتها الانتخابية بمختلف مناطق وأحياء المنطقة البلدية من خلال قيام أعضائها بأنشطة مختلفة للتعريف ببرنامجهم الانتخابي الذي يتضمن حلولا واصلاحات للاشكاليات والصعوبات التي تواجه حياة المواطن اليومية بالجهة.وقد تعهدت القائمة، حسب تصريح رئيسها، فخري ترجمان، بطرح أبرز الإشكالات التي تؤرق الفلاحين، نظرا لبقاء هذا القطاع مهمشا وفقدانه لتمثيلية هامة بالمجلس الفارط، مضيفا أن القائمة ستسعى إلى إيجاد حلول لمشاكل القطاع في منوبة وإدراج عديد المشاريع، على غرار سوق للجملة بالجديدة ونقطة بيع دائمة من المنتج إلى المستهلك.هذا مع تجديد طريقة التسيير وإصلاح منظومات الإنتاج وما بعد الإنتاج ومراجعة كلفة الإنتاج والحد من التوريد العشوائي وإعادة النظر في مسالك التوزيع وحماية صغار المنتجين والفلاحين وتوفير مياه الري وتعصيرها مع مراجعة تسعيرتها حسب التكلفة، فضلا عن إعطاء أولوية قصوى إلى تسوية الوضعيات العقارية لإدخال الأراضي في دائرة الاستثمار وتفعيل صندوق الجوائح.ووعدت القائمة أيضا، بدعم الاستثمار في المجال الفلاحي وتفعيل منظومة التكوين الفلاحي ودعم خريجي القطاع والدفاع عن حقهم في امتلاك مقاسم فلاحية مع تسهيل تمويل مشاريعهم التي تدعم الصناعات التحويلية، بالإضافة الى دعم المناطق الحرفية والحرفيين وتحسين البنية التحتية من طرقات ومسالك فلاحية والعناية بالمرأة الريفية والمرأة العامة في القطاع الفلاحي.