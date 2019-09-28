تشريعية 2019-جندوبة: ''ديوان للسياحة الجبلية والبيئية ومقاومة الفساد من الأولويات لتنمية الجهة" (رئيس قائمة ''حقنا'')

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- يأمل رئيس وأعضاء القائمة المستقلة "حقنا" المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة جندوبة، في أن إقناع ناخبي الجهة ببرنامجهم الانتخابي الذي يسعى الى منح القطاع السياحي والاستثمار في جل القطاعات الحيوية مكانة هامة، الى جانب اهتمامها بالشأن الاجتماعي والمرأة والشباب، الذين خصتهم بجملة من التعهدات التي وصفها رئيس القائمة محرز الزغدودي، بـ"الممكنة والقابلة للتطبيق".وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن استحداث ديوان خاص بالسياحة الجبلية والبيئية ودعم السياحة التقليدية بجهة طبرقة وتطوير علاقات التعاون مع الجزائر وبعث برامج مشتركة وتطوير المعابر الحدودية، هو من الضمانات العملية من أجل تحويل جهتي طبرقة-عين دراهم إلى قطب سياحي متنوع وجاذب ومغذّ للاقتصاد الجهوي والوطني، بالنظر لما تمتلكه الجهة من مدخرات طبيعية كبيرة ومتنوعة.ويرى، أن تطوير القطاع السياحي في ولاية جندوبة يتطلب بعث منطقة حرة واستكمال الطريق السيارة بوسالم-الجزائر وتطوير شبكة الطرقات الحزامية والعمل على سن تشريعات تحفيزية لجلب الاستثمار في الصناعات التحويلة في القطاع ين الفلاحي والصناعي وتطوير المناطق السياحية وتطوير الخدمات في المستشفى الجهوي بجندوبة وبقية الوحدات الصحية.وفي الجانب الاجتماعي، يسعى أعضاء قائمة "حقنا" ورئيسها الى اقناع الناخبين بأنهم يسعون جاهدا في سبيل دفع الدولة لتبنّي مشروع شامل للسكن الاجتماعي والتخلص نهائيا من المساكن البدائية والترفيع في منح عدد العائلات المعوزة وتمكين العائلات محدودة الدخل من التداوي مجانا ومنح تعديلية لتحسين قدرتهم الشرائية وأخرى لمجابهة مواسم البرد.كما يتعهد أعضاء القائمة بدعم مجهودات اللجنة الجهوية للتوقي من مجابهة الكوارث.وفي ملف المرأة والشباب والطفولة، ذكر الزغدودي ان قائمته المستقلة "حقنا"، ستعمل كذلك على توفير نقل وتغطية اجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي ووضع خطة للقضاء على ظاهرة تشغيل القاصرات والعمل على تطوير برامج مرافقة الشباب ومساعدتهم على بعث مشاريع خاصة والعمل على تقليص الانقطاع المدرسي حقوق وجب التعجيل بترجمتها على أرض الواقع.واعتبر، في ختام حديثه بالقول بأن "مقاومة الفساد، هذه الآفة التي تهدد مستقبل الدولة والتهرب الضريبي والتهريب والاحتكار هو موضوع يتطلب من المجلس النيابي المرتقب وضعه ضمن أولويات عمله وأنه وان فاز بثقة الناخبين فإنه سيعمل على تبنيه والدفاع عنه"، وفق تقديره.