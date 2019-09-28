في أكروبوليوم قرطاج : عرض موسيقي احتفالا بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وبولونيا

Samedi 28 Septembre 2019



وات

- احتفالا بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين تونس وبولونيا، وُشّح فضاء الأكروبوليوم بقرطاج، مساء أمس الجمعة، بصور ضوئية لشخصيات سياسية تونسية وبولونية ساهمت في استقلال وتنمية كلا البلديْن.كما تمّ تكريم الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة والباجي قائد السبسي.وإلى جانب العرض الضوئي والموسيقي للصور الذي جاء بإمضاء الفنان البولوني روبار سوتشاكي، احتضن فضاء الأكروبوليوم بالمناسبة عرضا للموسيقى الكلاسيكية بقيادة عازف البيانو "ماريك توماسفسكي".واستمتع عشاق الموسيقى لأكثر من ساعة ونصف، بمعزوفات لموسيقى الجاز والموسيقى المعاصرة وكذلك الموسيقى الكلاسيكية على غرار معزوفات لكل من "بيتهوفن" وشوبان"، وهو حوار امتزجت فيه روائع "شوبان" بالإيقاعات الموسيقية لأمريكا اللاتينية، مرورا بمؤلفات عازف الكمنجة الإيطالي "نيكولا باغانيني" الذي امتزجت موسيقاه بإيقاعات موسيقى الزنوج الأمريكية "ragtime" لعازف البيانو الأمريكي "سكوت جوبلين".وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني التونسي على ألحان عازف البيانو البولوني، أخذ العرض الجمهور في رحلة موسيقية خالدة على ألحان موسيقيين معاصرين مثل "هايتور تومازفسكي" و"مايك أولفيلد" و"مارك تومازفسكي".وأفاد "ويجياتش سكروبيز" رئيس القسم السياسي والاقتصادي والثقافي بسفارة بولونيا في تونس، في تصريح لـ(وات) أن الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الديبلوماسية التونسية البولونية "يأتي في إطار الاحتفال بتعزيز التبادل الثنائي على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على مر السنين، وهو ما يتجلى في ارتفاع عدد السياح البولونيين الوافدين على تونس وكذلك ارتفاع الصادرات التونسية نحو بولونيا"، بالإضافة إلى حضور فنانين ومثقفين بولونيين في تظاهرات ثقافية مختلفة مثل أيام قرطاج السينمائية وتظاهرة الأكتوبر الموسيقي وهو ما من شانه ان يساهم في تنمية التبادل الثقافي بين البلدين وفق تعبيره.