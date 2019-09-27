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انتخاب يوسف بوزاخر رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء وسميرة كراولي نائبا له

Vendredi 27 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، بأنّه تمّ اليوم الجمعة، إعادة انتخاب يوسف بوزاخر، رئيسا دائما للمجلس الأعلى للقضاء، إثر اكتمال تركيبة المجلس (45 عضوا)، وسميرة كراولي نائبا له.

وأوضح الخصخوصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ انتخاب بوزاخر كرئيس دائم للمجلس، جاء على إثر استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في شهر ماي 2019، بانتخاب أستاذة التعليم الجامعي، جليلة بوزويتة، كمختصة في المالية والجباية.


ويشار إلى أن العضوين الجديدين بالمجلس الأعلى للقضاء، أنوار منصري (رئيسة دائرة ابتدائية الأقدم بالمحكمة الإدارية)، ومراد بن الحاج علي (رئيس دائرة استئنافية الأقدم بالمحكمة الإدارية)، قد أديا اليوم الجمعة بقصر قرطاج، اليمين أمام رئيس الجمهورية، محمد الناصر.
جدير بالتذكير أنّ انتخاب القاضي، يوسف بوزاخر، رئيسا مؤقتا للمجلس كان في شهر أكتوبر من سنة 2018، وذلك لتعويض القاضي الهادي القديري، الذي أحيل على التقاعد آنذاك.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا، وهو يتركب من أربعة هياكل، هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة، التي تتكون من أعضاء هذه المجالس الثلاثة.

  
  
     
  
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