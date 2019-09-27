نقل تونس ستستكمل انتداب 69 عون امن وسلامة مع موفي 2019 في خطوة لتعزيز امن المسافرين والمعدات

Vendredi 27 Septembre 2019
وات - كشف الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أنيس الملولشي، الجمعة، أن شركة نقل تونس ستستمكل انتداب 69 عون سلامة للعمل بوسائل النقل مع موفي العام الجاري في وقت عززت فيه الشركة اسطول حافلاتها بتسلمها 25 حافلة مزدوجة.
وأقر الملولشي ، خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة لتقديم برنامج عملها والاقتناءات الجديدة، بانعدام الأمن في وسائل النقل العمومي وخاصة على مستوى الشبكة الحديدية.
واضاف الملولشي ، أن الشركة تكبدت الشركة ، خلال شهر رمضان 2019 خسائر ناهزت قيمتها 200 ألف دينار جراء أعمال تخريب قام بها قصر" مما يتطلب تحسيسهم للكف عن هذه الممارسات. وشدد على ان الشركة تولي أهمية كبيرة لمجال الأمن والسلامة في جميع وسائل النقل وتعتزم في هذا الخصوص تطويرغرفة التوجيه الى غرفة عمليات مركزية لتلقي التشكيات من مستعملي وسائل النقل.
وأشار الى ان الشركة وفرت حاليا 44 عون امن سلامة يومنون عمليات الرقابة في الوقت الحالي على مستوى عدد من المحطات ووسائل النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وانها تخطط لرفع عددهم خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري.
ولفت المسؤول الى ان عملية الدخول الى محطات شركة ستصبح مراقبة من قبل الاعوان الى جانب مراقبة تؤمنها الكاميرات على مستوى المترو وداخل الحافلات المقتناة مؤخرا.
وكشف مدير المشاريع الكبرى بشركة نقل تونس سليم عبد الواحد ، من جانبه ، انه سيقع الإعلان عن طلب العروض المتعلق بمشروع الجذع المركزي لمحطة برشلونة (توسعة محطة برشلونة ) ، خلال جوان 2022.
وذكر بان المشروع ، الذي ناهزت كلفته 98 مليون أورو ( قرابة 310 مليون دينار) منها 75 مليون أورو متأتية من قروض ممنوحة من الوكالة الفرنسية للتنمية و7 مليون أورو في شكل هبة أما بقية التمويل من ميزانية الدولة ، ستنتهي اشغاله خلال شهر أكتوبر 2024.
وأقر الملولشي ، خلال ندوة صحفية عقدتها الشركة لتقديم برنامج عملها والاقتناءات الجديدة، بانعدام الأمن في وسائل النقل العمومي وخاصة على مستوى الشبكة الحديدية.
واضاف الملولشي ، أن الشركة تكبدت الشركة ، خلال شهر رمضان 2019 خسائر ناهزت قيمتها 200 ألف دينار جراء أعمال تخريب قام بها قصر" مما يتطلب تحسيسهم للكف عن هذه الممارسات. وشدد على ان الشركة تولي أهمية كبيرة لمجال الأمن والسلامة في جميع وسائل النقل وتعتزم في هذا الخصوص تطويرغرفة التوجيه الى غرفة عمليات مركزية لتلقي التشكيات من مستعملي وسائل النقل.
وأشار الى ان الشركة وفرت حاليا 44 عون امن سلامة يومنون عمليات الرقابة في الوقت الحالي على مستوى عدد من المحطات ووسائل النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وانها تخطط لرفع عددهم خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري.
ولفت المسؤول الى ان عملية الدخول الى محطات شركة ستصبح مراقبة من قبل الاعوان الى جانب مراقبة تؤمنها الكاميرات على مستوى المترو وداخل الحافلات المقتناة مؤخرا.
وكشف مدير المشاريع الكبرى بشركة نقل تونس سليم عبد الواحد ، من جانبه ، انه سيقع الإعلان عن طلب العروض المتعلق بمشروع الجذع المركزي لمحطة برشلونة (توسعة محطة برشلونة ) ، خلال جوان 2022.
وذكر بان المشروع ، الذي ناهزت كلفته 98 مليون أورو ( قرابة 310 مليون دينار) منها 75 مليون أورو متأتية من قروض ممنوحة من الوكالة الفرنسية للتنمية و7 مليون أورو في شكل هبة أما بقية التمويل من ميزانية الدولة ، ستنتهي اشغاله خلال شهر أكتوبر 2024.
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