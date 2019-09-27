تشريعية 2019- زغوان : قائماتا ''البديل التونسي'' و''فيق لزغوان'' تقومان بحملتيهما في مناطق مختلفة من الجهة

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية ليوم 6 أكتوبر 2019 بدائرة زغوان أنشطتها الدعائية في إطار الحملة الإنتخابية حيث تركّز نشاط القائمة الحزبية لحزب البديل التونسي على توزيع البيانات الانتخابية بمدينة زغوان أين كان لأعضاء القائمة لقاءات مباشرة مع الناخبين بالسوق الأسبوعية وبعض المحلات التجارية والمقاهي تولوا خلالها توضيح برنامجهم الانتخابي ودعوة المواطنين إلى التصويت لقائمتهم.وبيّن رئيس القائمة جلال بن تمسك في حوار مع عدد من الشباب أنه سيعمل من أجل تطوير منظومة التعليم وإعادة الإعتبار لها وذلك عبر القطع مع التشغيل الهشّ والنيابات بالمؤسسات التربوية، متعهّدا بأنه سيسعى في حال فوز قائمته إلى مقاومة إرتفاع الأسعار في المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى إحداث مناطق صناعية متطوّرة لجلب الاستثمار وتشغيل العاطلين عن العمل .وكان لأعضاء القائمة المستقلة "فيق لزغوان" اتصالات مباشرة بالناخبين بمناطق "بئر حليمة" و"سيدي مدين" و"حي الحنايا" بزغوان وزعوا خلالها بيانهم الانتخابي وتخلّلتها جلسة حوار مع عدد من الشباب تبادل فيها الطرفان الآراء حول أهم المشاغل والقضايا التي تشغل بال الناس على مستوى الجهة عموما ومنطقة سيدي مدين وبئر حليمة على وجه الخصوص والحلول الكفيلة بمعالجتها.وذكر محمد أمين بن عمر رئيس القائمة في تصريح لمراسل (وات) أنه سيعمل في حال فوز قائمته في الانتخابات القادمة على إحداث سجلّ لضبط احتياجات المناطق وعرضها على المجلس الجهوي والمجالس البلدية لإيجاد حلول لها .