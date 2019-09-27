تشريعية 2019- القصرين : مجموعة من القائمات المترشحة للإنتخابات البرلمانية المقبلة تكثّف أنشطتها الدعائية

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- كثّف يوم الخميس عدد من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية القصرين أنشطتها الدعائية التي شملت عدة مناطق وذلك في سبيل شرح أولويات برامجها الانتخابية وكسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين.وفي هذا الإطار شرعت يوم الخميس القائمة المستقلّة " المواطن المستقل " في حملتها الانتخابية انطلاقا من منطقة الشرايع في سبيطلة أين نظّمت اجتماعا شعبيا بأحد مقاهيها تولّت خلاله بسط الخطوط العريضة لبرنامجها الإنتخابي الذي قال بشأنه رئيسها محمد الصالحي بأنّه ثريّ ويتضمّن 4 نقاط رئيسية تعني الأولى بإصلاح منظومة التعليم العمومي وذلك عبر مضاعفة ميزانيتي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وإصلاح برامج التدريب وإعادة تأهيل البنية التحتية المؤسسات التربوية وعبر ردّ الاعتبار المادي والمعنوي للمربي مع إحداث ميزانية خاصة بمخابر البحث والتطوير العلمي.وتهمّ بقيّة النقاط وفق ذات المتحدث بتطوير القطاع الفلاحي عبر التأسيس لفلاحة عصرية بيولوجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وعبر إعفاء الفلاح من الضرائب وتمكينه من رخص حفر وربط الآبار بالتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار، مع التعهد بالإعتناء بمنظومة الصحة العمومية من خلال ترميم وإصلاح وإعادة تهيئة البنية التحتية للمؤسسات العمومية وتجهيزها بالمعدات الحديثة واستقدام الإطارات الطبية المختصّة، إلى جانب خلق مواطن الشغل والثروة لدى الشباب خاصّة خريجي الجامعات عبر التمويل الكلي للمشاريع في شكل قروض دون فائض وإلزام الدولة بشراء المنتوج سواء كان فلاحي أو صناعي.ومن جهتها انطلقت اليوم القائمة المستقلة " الضمير" في حملتها الدعائية بمنطقة " تلابت" في فريانة معتمدة في ذلك على آلية الإتصال المباشر بالمواطنين للتعريف ببرنامجها الانتخابي وتعهداتها تجاه ناخبيها عند فوزها، وفي هذا الصدد قال رئيس القائمة عبد الباسط سليماني بأنّه سيحرص عند فوزه في الانتخابات البرلمانية المقبلة على الضغط في اتجاه تفعيل كافة المشاريع المعطلة بالجهة على غرار مشروع منطقة التبادل الحرّ بتلابت في معتمدية فريانة ومشروع الطريق السيارة و السكة الحديدية إضافة إلى دعم المراكز الأمنية المتقدمة بالتجهيزات الضرورية ودعم السياحة البيولوجية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وحسن إستغلال الثروة المنجمية والتاريخية بالجهة .وكذلك الشأن بالنسبة للقائمة الإئتلافية "ائتلاف الكرامة " التي إفتتحت اليوم حملتها الإنتخابية بالسوق الأسبوعية بتالة عبر القيام بجولة للتعريف بأبرز نقاط برنامجها الإنتخابي المتمثلة وفق رئيسها علي التونسي في إلزام وزارة الصحة بالتكفل بالعلاج المجاني لمرضي السلطان وإلتهاب الكبد الفيروسي مع العمل على تأهيل مراكز الصحة الأساسية وإحداث مستشفى جامعي بالجهة، فضلا عن إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وتكريمهم والقطع مع منظومة التشغيل الهشّ وترسيم عمّال الحضائر والآليات بمختلف المعتمديات.بالإضافة إلى إحداث وتأهيل المناطق الصناعية بالجهة لجلب المستثمرين وتفعيل مشروع فسفاط جدليان وتسريع إستخراج هذه الثروة للإستفادة من مداخيليها مع العمل على تسديد ديون الفلاحين وتثمين المواقع الأثرية.