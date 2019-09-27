تشريعية 2019- القصرين : القائمتان المستقلتان ''القصرين للجميع'' و''القصرين الغالية'' تواصلان حملتهما الدعائية عبر التواصل المباشر مع المواطنين في الأرياف والأحياء الشعبية

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- تواصل القائمة المستقلة " القصرين للجميع " المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بدائرة القصرين جولاتها الميدانية بعدد من مناطق الجهة خاصة في الأرياف والأحياء الشعبية للتعريف ببرنامجها الإنتخابي .وقال رئيس القائمة طارق قسومي في تصريح لـــ(وات) إن أعضاء القائمة سيسهرون في صورة فوزهم في الإنتخابات صلب البرلمان وفي كامل المرحلة النيابية دون تراخ أو تقصير على دفع الإستثمار في إطار الدفاع على حقوق الجهة في مجال التمويلات والتحفيزات وعلى الإرتقاء بالبنية التحتية بكامل مناطق الجهة وتطوير القطاع الفلاحي ومراجعة الخريطة المائية وبعث قانون استثنائي يتعلق بحفر الآبار العميقة مع الحرص على تفعيل المشاريع المعطلة بالجهة وعلى بعث هيئة رقابية مشتركة لتقييم ومساءلة المسؤولين الجهويين مع تقديم مبادرة تشريعية تتمثل في سحب الثقة من النائب في صورة عدم قيامه بواجبه على أكمل وجه والتزامه بوعوده تجاه ناخبيه .وتسعى القائمة أيضا إلى تثمين المناطق الأثرية بالجهة وإحياء وتثمين محمية الشعانبي ودعم السياحة الجبلية مع الحرص على تمكين العائلات المعوزة من دفاتر علاج مجاني وتوسعة المناطق الصناعية وتهيئتها وإحداث مناطق صناعية جديدة بكافة المعتمديات إلى جانب ربط جميع أرياف الجهة بشبكتي التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب وإيجاد حلّ جذري للجمعيات المائية لتفادي الإنقطاعات المتكررة للمياه عبر جدولة ديونها وتعصير طرق عملها.ومن جهتها تواصل القائمة المستقلة "القصرين الغالية " حملتها الدعائية للتعريف ببرنامجها الإنتخابي عن طريق التواصل المباشر مع الناخبين .واعتبر رئيس القائمة منير الجليطي أن إنتخابات 2019 هي الفرصة الأخيرة للجهة كي تصلح مسارها السياسي ووضعها التنموي وتعيد الأمل لأبنائها وتطمئنهم على مستقبلهم ، مؤكدا أن برنامج قائمته الإنتخابي هو برنامج واقعي وهام لمصلحة القصرين في وضعها السياسي والاقتصادي الحالي، حسب قوله.وأوضح الجليطي أن هدف قائمته الأساسي هو خلق أرضية ملائمة في الجهة توظف وتجند كل مواردها وكفاءاتها لمساعدة الدولة على إنجاح وتحقيق وعودها تجاه الجهة مع العمل على إنجاز ما لم ينجز من المخططات والمشاريع المعطلة وفرض جدول زمنيا يلزم الدولة بالإيفاء بالتزاماتها في غضون ثلاث سنوات على أقصى تقدير .وأضاف أنه سيتم العمل على فرض تمثيلية ولاية القصرين في طاولة القرار الوطني وفي أجهزة الدولة بما يتلائم والحجم الكبير لقدرة وطموحات أبناءها وبما يعكس قيمتها الاقتصادية والاجتماعية ، داعيا بالمناسبة كافة المترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي الى تغيير خطاب الوعود الزائفة حتى لا تكون خيبة الأمل كبيرة في صفوف الناخبين .