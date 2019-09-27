تونس تشارك في بينالي الرباط الأول للفن المعاصر

Vendredi 27 Septembre 2019



وات

- تشارك تونس من 24 سبتمبر إلى 18 ديسمبر في بينالي الرباط للفن المعاصر في دورته الأولى وذلك بمختارات من الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانات التشكيليات.هذه التظاهرة الفنية متعددة الاختصاصات التي تقام بعاصمة المملكة المغربية الرباط تحت شعار "لقطة قبل الكون"، تسلط الضوء على أعمال تشكيلية لفنانات من مختلف بلدان العالم سيقع عرضها لمدة ثلاثة أشهر بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بمنتزه الحسن الثاني، وبحديقة متحف الأوداية وبالمتحف الوطني "محمد الخامس".في تصريح لوات قالت الفنانة منى الجمل سيالة المشاركة بلوحة في هذا المعرض إن المملكة المغربية رفعت عاليا المستوى الفني لهذه الدورة الأولى، معربة عن فخرها بأن تكون أحد أعمالها الفنية معروضة إلى جانب إبداعات 62 فنانة تشكيلية من 27 بلدا وخاصة منهن الفنانات منى حتوم وغادة عامر ومجيدة خطاري .ويمثل تونس أيضا في هذا البينالي اتجاه فني افريقي كانت أطلقته التونسية صديقة كسكاس وهو حاضر في المعرض تحت إشراف هدى غربال وذلك من خلال المشاركة بلوحتين تشكيليتين تجسدان معاني الجمال والسلم في تصور حسي يخفي الجسد الأنثوي ويكشفه في الآن ذاته.ووفق ما جاء في الموقع الرسمي لهذه التظاهرة الفنية فإن البينال عبارة عن أرخبيل مكوناته لا فقط الأعمال التشكيلية بل هو منفتح على مختلف ضروب الفن والإبداع من أدب وشعر وسينما وفنون الشارع فضلا عن تنظيم عدد من الندوات والموائد المستديرة.وفي هذا السياق تحضر تونس كذلك من خلال عرض الفيلم الوثائقي "بياتريس القرن" للمخرجة التونسية المقيمة بكندا هاجر شرف وهو فيلم تسجيلي يروي حياة المناضلة السياسية والنسوية والأديبة التونسية ذات الديانة اليهودية بياتريس سلامة، كما سيتم أيضا عرض الفيلم السينمائي "الابن" للمخرج التونسي مهدي البرصاوي.